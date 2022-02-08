Гинцбург: Сроки испытаний назального “Спутника V” могут сократиться

Клинические испытания интраназальной формы вакцины "Спутник V" могут закончиться раньше. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, сокращение сроков испытаний нужно для того, чтобы быстрее начать гражданский оборот вакцины.

"Сейчас очень интенсивно обсуждается необходимость сокращения сроков клинических испытаний интраназальной формы вакцины для того, чтобы максимально быстро ввести в гражданский оборот этот препарат, который, все надеются, сократит инфицирование и передачу коронавируса", - сказал Гинцбург.

Насколько раньше могут завершиться испытания, ученый не пояснил. Однако в конце января он говорил, что исследование может занять от 2 до 2,5 месяцев.

В настоящий момент в рамках исследования привиты около 40 человек.