Виктор Бондарев: Никакие действия РФ не ведут к эскалации напряженности на Украине

"Российско-белорусское военное сотрудничество в сфере обеспечения региональной безопасности носит постоянный, институционально закрепленный характер, - напомнил сенатор. - У нас действует региональная группировка войск (сил) Беларуси и России, мы активно взаимодействуем в рамках ОДКБ, на территории Беларуси находится ряд российских военных объектов. Регулярно проходят совместные учения. Военные учения "Союзная решимость", стартовавшие 10 февраля, направлены на отработку действий при агрессии потенциального противника и террористической угрозе. К взаимоотношениям России с НАТО этот процесс прямого отношения не имеет".

Что касается ситуации на Украине, то, по мнению Бондарева, никакие действия России (в том числе российско-белорусские учения) не ведут к эскалации напряженности в этой стране. "Мы в ней не заинтересованы. Украина, к слову, тоже, - уверен сенатор. - Единственный, кто заинтересован в стравливании наших государств и народов, это англосаксонский блок: прежде всего, США и Великобритания. И то США сейчас готовы "сдать" Украину, чтобы противодействовать сближению России с Китаем. И Беларусь как таковая не представляет для них интереса. Она важна американцам (и они безуспешно пытались совершить там госпереворот прокси-методами) только как сопредельное с Россией государство, зона влияния России и территория проживания многих наших соотечественников".

Сенатора радует тот факт, что белорусский народ не поддался на провокации, а легитимная власть удержала свои позиции. "Мы в процесс самоопределения белорусов не вмешиваемся. Но всегда готовы оказать им помощь в защите суверенитета от внешних посягательств", - заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.