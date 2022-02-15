Врач-реабилитолог Юлия Пантелеева рассказала, опасно ли хрустеть пальцами

Привычка хрустеть пальцами не является опасной для здоровья. Таким мнением с "РГ" поделилась врач-реабилитолог, специалист по спортивной медицине, эксперт академии врачей UniProf Юлия Пантелеева.

Хруст в суставах связан с кавитацией - образованием и схлопыванием пузырьков газа в полости сустава, объяснила Юлия Пантелеева. При этом не происходит растяжения сухожилий, вправлений костей. "Это абсолютно нормальный процесс. Звук не должен пугать, только если он не связан с болевым синдромом хроническим (в той области, которая хрустит) или с резкой болью в момент хруста", - комментирует собеседник "РГ".

Однако злоупотреблять хрустом не стоит, полагает терапевт, старший медконсультант "Теледоктор 24" Нэя Георгиева. Ведь при постоянном воздействии на суставную капсулу можно получить растяжение, вывих или защемление нерва. Вместо привычного похрустеть пальцами, при желании снять напряжение в кисти лучше делать упражнения: вращательные движения кисти, встряхивание их, соединение в замок, скрещивание фаланг.

В некоторых случаях хруст должен насторожить, указал травматолог-ортопед Рашид Саидов. "Хруст может быть вызван трением истонченных или воспаленных суставных поверхностей. В этом случае речь идет об артрозе или артрите, - отметил эксперт. - Если щелчки в суставах сопровождаются болезненными ощущениями, отеками, нарушением двигательной функции, нужно срочно обратиться к врачу - травматологу-ортопеду. Доктор проверит состояние всей опорно-двигательной системы, проведет комплексное обследование, поможет выявить проблему и решить ее".