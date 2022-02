Берлинале 2022: Кого наградят, а кто достоин

72-й международный Берлинский фестиваль сегодня объявляет призы. На конкурсные программы к данному моменту, можно сказать, брошен беглый взгляд - фестиваль в оффлайн-формате длился меньше недели.

Ковид регулярно путал все планы - так, например, в последний момент стало известно, что не приедет Изабель Юппер - у нее положительный тест. Между тем актрисе должны были вручить лично на кинофестивале в этом году приз "За вклад в кинематограф". Вручили. Но - онлайн. Поклонники наслаждались ретроспективой картин с участием Юппер, а в программе гала-премьер Berlinale Special показали новый фильм с ней в главной роли "Про Джоан" (À propos de Joan) режиссера Лорена Ларивье. Главная особенность картины в том, что герои говорят с самими собой и с другими в разные периоды своей и их жизни. Например, Джоан - ее истории посвящен фильм - разговаривает с собой маленькой, молодой и повзрослевшей. Она же встречается со своим сыном, когда тот юн, и когда уже вырос. И это тоже - все время разная Джоан. И со своим любовником и коллегой- эксцентричным писателем - его играет Ларс Айдингер. Взрослая Джоан работает его французским издателем. Таким образом воспоминания - флэшбеки - становятся реальностью для сегодняшнего, а современное переносится в прошлое. Изумительная картина, смысл которой подходит ко многому, ведь сам Берлинале, как и каждый человек на нем, постоянно обращается к своему прошлому, настоящему и будущему, словно разговаривая с самим собой.

Каждый фестиваль - это своего рода комьюнити с постоянными участниками и фаворитами. Все зависит от того, насколько он привержен своим традициям и любимчикам. Поэтому гадание - кому могут дать приз - дело очень простое. Вот, например в фаворе у Берлинале всегда режиссер Дени Коте. Без его фильмов конкурс, что называется, неполон. В этом году трехчасовая картина Коте "Такое вот лето" (That Kind of Summer) рассказывает о клинике, где в течение 26 дней три медицинских сотрудника лечат трех девушек, болезнь которых - гиперсексуальность. Лечение сводится не столько к медикаментам, сколько к наблюдением за патологией и попыткам осмыслить ее с помощью психоанализа, откровенных разговоров и так далее. Смотреть этот фильм довольно утомительно, но мысль режиссера о том, что нужно посвятить достаточно времени своим особенностям и отклонениям, чтобы их преодолеть и стать нормальными людьми, иначе ничего в жизни не изменится, - ведет за собой. Если на Берлинале Коте могут дать приз - его обычно и дают.

Хотя более логичным со стороны жюри, которое возглавляет режиссер М. Найт Шьямалан, будет решение наградить фильм, в котором художественным образом решаются вопросы жизни и смерти. Сам Шьямалан любит в своих картинах порассуждать на эту тему. И если соединить названия двух его фильмов "Время" и "Стекло" в причудливой игре слов - получится словосочетание "Время истекло". Что поделать - эпидемия уносит в наши дни и молодых, и старых, и переосмысление вопросов жизни и смерти в кино актуально как никогда. Эта тема наиболее полно раскрыта в двух конкурсных картинах. Первая - швейцарская "Кусочек неба" (A Piece of Sky) режиссера Майкла Коха. События в фильме происходят в живописной швейцарской деревушке - подобие рая на земле. Люди и животные тут живут, казалось бы, в гармонии. Периодически в картине на фоне природных пейзажей поет хор, и его звучание поистине неземное. Главный герой - простой сезонный рабочий - находит свою любовь, женится на местной девушке. Все бы хорошо, но его постоянно преследует страх смерти. Он гиперчувствителен, тяжело переживает смерть даже мельчайшего существа. И - увы - приходит и его время. Врачи находят у него смертельную болезнь, опухоль в мозге, похожую на глаз (такое сравнение не случайно). Он сам начинает вести себя как животное. Но в итоге ему придется примириться с неизбежным.

Второй фильм - "Леонора, прощай!" (Leonora addio) Паоло Тавиани. Фильмы братьев Тавиани уже вошли в золотой фонд кинематографа. И с Берлинале у них отношения особенные. Можно, например, вспомнить, что картина братьев Тавиани "Цезарь должен умереть" (опять тема смерти) получила в свое время "Золотого медведя". Через три года после ухода брата Витторио, Паоло в новой картине размышляет о вечном на примере жизни и смерти писателя, нобелевского лауреата Луиджи Пиранделло. В фильме, который демонстрирует нам тот самый стиль, за который поклонники любят старое итальянское кино, много хроники, перемешанной с художественным вымыслом. Он весьма живописен, медитативен, и уже на премьере стало понятно, что и эта лента станет классической, независимо от того, получит ли "Медведя".

Явно не уедет с Берлинале в этом году без призов и Клер Дени. Мы писали про ее новую работу "По обе стороны лезвия" (Both Sides of the Blade). Жюльет Бинош, сыгравшая в нем женшину, которая любит сразу двух мужчин, вполне может получить приз за лучшую роль. Теперь он на Берлинале один - без разделения на мужскую и женскую составляющую. Серьезная конкурентка Бинош в борьбе за эту награду - турецко-немецкая актриса Мальтем Каптан, сыгравшая мировую маму - во всех смыслах - в фильме "Раби Курнац против Джорджа Буша" режиссера Андреаса Дрезена.

Если бы времена пандемии не приносили столько ограничений, можно было бы напророчить награду за лучшую роль Сигурни Уивер или Элизабет Бэнкс - за главные роли в фильме "Звоните Джейн". Однако актрисы на фестиваль не приехали. Разве что им вручат награду виртуально. И стоит добавить, что будет странно - если вдруг приз в этом году отдадут мужчине - настолько силен у конкурса, да и у фестиваля в целом, поворот в сторону женщин в кино. Все - в соответствие с мировыми тенденциями. Если же все-таки говорить о мужчинах, то это могут быть Дени Менаше ( фильм "Петер фон Кант" Франсуа Озона) или Майкл Томас ("Римини" Ульриха Зайдля).

Впрочем, вполне возможно, жюри во главе с М. Найтом Шьямаланом отдаст предпочтение фильмам об искусстве. Недаром у председателя жюри есть в фильмографии картина, которая его прославила более остальных, - "Шестое чувство". Именно оно присуще людям искусства. И картин о них в конкурсе немало. Помимо фильмов "Петер фон Кант", "Римини" и "Черты" Урсулы Майер, о которых мы рассказывали, это лента "Фильм писателя" корейского режиссера Хон Сан Су. Он также частый гость конкурса Берлинале, и несколько "Медведей" украшают его призовую полку. Новая работа в некоторой степени крик души, хотя все в ней происходит с порой довольно смешной для европейца корейской вежливостью. Главная героиня - писательница, которая довольно разочарована своими знакомыми в жизни, а они также - творческие люди. Ее коллега перестала писать и открыла кафе для читающих людей. Знакомый режиссер оказался ей не созвучен. И тогда она сама решает снять фильм и приглашает в него актрису, которая оказалась невостребованной. Зато обе они - на одной волне.

Тем временем

Про животных и людей

Если говорить о том, что решение жюри может быть шокирующим и радикальным, то нельзя не указать на художественный-анимационный-документальный фильм "Все будет хорошо" режиссера из Камбоджи Ритхи Паня. Он сильно выделяется из 18-ти конкурсных картин. На Берлинале любят и привечают такое кино. Достаточно вспомнить "Недотрогу", которая победила в 2018 году. Лента "Все будет хорошо" сделана с минимальными финансовыми затратами. Перед нами - фигурки животных. Иногда - плоские, иногда в 3D. Хрюкают, мычат, блеют, крякают... Звук - та еще какофония. А также зритель видит изнанку компьютерного мира - мониторы, провода, экраны, на которых показано то, как люди могут проявлять свои звериные инстинкты. В том числе и весьма жестокие кадры пыток, издевательств над животными и так далее. При просмотре хочется сказать, обращаясь к создателям не только этой картины, но и некоторых других, просмотренных здесь - если вы в своей работе говорите о насилии, жестокости, это не означает, что нужно применять те же методы по отношению к зрителю. Пусть и в свете актуальных событий дня сегодняшнего.