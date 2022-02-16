Центробанк раскрыл детали новой схемы мошенников

Мошенники все чаще начали действовать от имени сотрудников Центробанка - такая схема призвана усыпить бдительность потенциальной жертвы. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Суть новой схемы заключается в том, что мошенники сообщают о попытке хищения средств со счета. Для предотвращения кражи необходимо перевести средства на "специальный" (или "безопасный") счет в Центробанке.

"В действительности такого счета нет, а Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит", - отметили в ЦБ (цитата по РИА Новости).

В регуляторе подчеркивают, что иногда преступники могут даже напомнить о правилах безопасности - например, рекомендовать не раскрывать банковские данные.

"Если вам звонят неизвестные и тема разговора сводится к деньгам, немедленно прервите разговор, кем бы ни представлялся звонящий", - посоветовал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Ранее с предупреждением о набирающих оборотах случаях мошенничества от имени регулятора сообщили в ВТБ.

В интервью "РГ" зампред Банка России Герман Зубарев отмечал, что основным каналом атаки злоумышленников остается звонок на мобильный телефон клиента банка (80% преступлений), на втором месте - интернет-ресурсы, на которые клиент заходит самостоятельно и оставляет свои персональные данные и реквизиты платежных карт (10%).

По данным Банка России, в июле-сентябре 2021 года было зафиксировано более 256 тысяч случаев операций, осуществленных без согласия клиентов (на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года). Объем таких операций оценивается в 3,2 миллиарда рублей. Из этих средств гражданам удалось вернуть 7,7%.