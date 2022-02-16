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16.02.2022 16:55
Рубрика: В мире

Чешский политолог Крейчи рассказал, как США угодили в ловушку из-за Украины

Фото: MANDEL NGAN/ AFP Фото: MANDEL NGAN/ AFP
Фото: MANDEL NGAN/ AFP

Вашингтон оказался в ловушке собственной пропаганды. Такое мнение высказал чешский политолог Оскар Крейчи в беседе с изданием Parlamentní listy.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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Он напомнил, что США продолжают называть "точные данные" начала якобы нападения России на Украину - "во вторник или в среду, или через неделю".

"Американские политики угодили в ловушку собственной истеричной пропаганды. Они сами создали давление своих СМИ, которое ограничивает им пространство для маневра", - подчеркнул эксперт.

За последнюю неделю западные СМИ уже несколько раз назначали дату и время "вторжения" на Украину. Так, The Sun, ссылаясь на источники в американской разведке, заявила, что атака начнется 16 февраля в три часа ночи. Однако после того, как это не произошло, статья была отредактирована и написано, что ночь прошла спокойно.

В ответ на такие заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил украинцам завести будильники, чтобы "не проспать" нападение.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила западные СМИ озвучить график "вторжений" России на год, чтобы можно было спланировать свой отпуск.

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