Ирак получил Т-72 в устаревшей комплектации

Иракская армия приняла на вооружение доставленные в конце минувшей недели морским путем Т-72 и БМП-1. По этому случаю на одной из военных баз прошла торжественная церемония, в который принял участие прибывший на вертолете министр обороны страны Джума Инад Саадун.

По этому случаю на плацу были выставлены двадцать боевых машин пехоты и десять основных боевых танков.

Техника находилась в болгарской армии, прошла капитальный ремонт по контракту, заключенному в июне прошлого года. По некоторым данным, он рассчитан на три года, сумма сделки составляет 245 миллионов долларов. В будущем следует ожидать новых поставок, в том числе запасных частей и другого военного имущества.

Судя по видеокадрам, БМП-1 прошли доработку на самом минимальном уровне. Скорее всего, у них поменяли лишь средства связи, и по своим возможностям они соответствуют уровню 70-х годов.

Интересно, что на своем месте остались даже смонтированные над стволами 73-мм орудий 2А28 "Гром" направляющие пусковых установок противотанковых ракет "Малютка". Эти ПТУР в настоящее время практически не применяются в иракской армии.

Т-72М1 также прибыли в устаревшей комплектации, аналогичные версии использовались еще на фронтах восьмилетней войны с Ираном, в ходе вторжения в Кувейт и в боях с американскими танками М1А1 и М1А2 Abrams в 1991 и 2003 годах.

Фото: modmiliq / youtube.com

Например, серьезным недостатком считается отсутствие на них современных ночных прицелов и динамической защиты. Эти "семьдесят вторые" уступают даже машинам аналогичного типа, модернизированным Силами народного ополчения.

В то же время Т-72 ценятся в Ираке за свою надежность, ремонтопригодность и простоту освоения.

Кроме них в войсках эксплуатируются современные Т-90С и БМП-3, освоение которых началось в учебных заведениях Минобороны.