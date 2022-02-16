Консультацию психиатра могут включить в диспансеризацию после COVID-19

Совет Федерации совместно с Минздравом рассмотрит возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19. Об этом рассказала глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

"Важно, чтобы в рамках углубленной диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии", - цитирует ТАСС Святенко. По ее словам, специалисты проработают механизм организации консультаций у врача-психиатра, рассмотрят возможность выдачи направления у терапевта, а также разработают анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту.

Предполагается, что это позволит уже на этапе диспансеризации выявить и предотвратить у человека дальнейшее развитие депрессии и потери памяти, на которые часто жалуются те, кто переболели коронавирусом.

Напомним, в феврале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам вместе с Минздравом проработать вопрос о включении психиатрической реабилитации переболевших коронавирусом в систему ОМС. По ее словам, психологическое здоровье граждан не менее важно, чем физическое.

Ранее главврач больницы №40 Денис Проценко подтвердил наличие проблем с психическим самочувствием у пациентов, переболевших коронавирусом. Многие из них пожаловались на склонность к депрессии и раздражительность. "Действительно - депрессия, быстрая утомляемость и нарушения короткой памяти наблюдаются. Причем у пациентов моложе 60 лет это в среднем за 2-3 недели проходит, а у пациентов 65+ это затягивалось до 2-3 месяцев", - пояснил Проценко.