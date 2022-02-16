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16.02.2022 14:57
Рубрика: Экономика

Правительство реализовало просьбу РСПП по налоговой льготе на выявленные нематериальные активы

Законопроект, возобновляющий действие льготы по налогу на прибыль при постановке на учет нематериальных активов (НМА), выявленных в ходе инвентаризации, сегодня одобрен правительством России и в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Согласно поправкам в Налоговый кодекс компании смогут выявить и поставить на баланс интеллектуальную собственность без уплаты налога на прибыль в течение трех лет - с 1 января 2022 до 31 января 2024 года. При этом для малого и среднего бизнеса "налоговые каникулы" будут действовать на два года дольше - до 31 декабря 2026 года.

РСПП и, в особенности, Комитет по интеллектуальной собственности и креативным индустриям неоднократно указывали на положительный опыт "амнистии" 2018-2019 годов, позволившей компаниям прозрачно учесть нематериальные активы, созданные ранее, тем самым увеличив свою капитализацию. Рост числа охраняемых объектов оживил рынок интеллектуальной собственности, стимулировал крупный бизнес и инвесторов активнее взаимодействовать с предприятиями креативного и инновационного секторов, а также помог формированию несырьевых отраслей экономики.

Расширен состав Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере

Между тем из-за короткого действия льготы подавляющая часть предприятий не успела провести инвентаризацию, а иногда и зарегистрировать разработки.

Инициатива о продлении льготы была основана на детальном анализе экономической эффективности от прошлой "амнистии", отметил президент РСПП Александр Шохин: "По оценкам ВШЭ, у субъектов креативного предпринимательства и инновационных компаний средний прирост нематериальных активов до периода льготы и после него не превышал 18-19%, тогда как в период амнистии он достигал 38-40% в год, прежде всего у компаний, занимающихся кино-, видео- и анимационным производством, в индустрии разработки программного обеспечения, индустрии исследований и разработок".

Нулевая ставка налога на прибыль для выявленных нематериальных активов - часть большого пакета налоговых и финансовых регуляторных новелл, подготовленных профильным комитетом РСПП для развития рынка интеллектуальной собственности.

Представители бизнеса убеждены, что льгота будет иметь не только прямой экономический, но и просветительский эффект. Возможность воспользоваться нулевой ставкой стимулирует серьезнее относиться к интеллектуальной собственности и ее роли в формировании прибыли. Однако для того, чтобы мера поддержки нашла своего адресата, необходима масштабная информационная кампания. В противном случае бизнес продолжит скрывать прибыль и игнорировать возможности заработка на интеллектуальной собственности, а российский креативный и технологический рынок не выйдет из состояния стагнации.

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