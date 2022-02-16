Правительство реализовало просьбу РСПП по налоговой льготе на выявленные нематериальные активы

РСПП и, в особенности, Комитет по интеллектуальной собственности и креативным индустриям неоднократно указывали на положительный опыт "амнистии" 2018-2019 годов, позволившей компаниям прозрачно учесть нематериальные активы, созданные ранее, тем самым увеличив свою капитализацию. Рост числа охраняемых объектов оживил рынок интеллектуальной собственности, стимулировал крупный бизнес и инвесторов активнее взаимодействовать с предприятиями креативного и инновационного секторов, а также помог формированию несырьевых отраслей экономики.
Между тем из-за короткого действия льготы подавляющая часть предприятий не успела провести инвентаризацию, а иногда и зарегистрировать разработки.
Инициатива о продлении льготы была основана на детальном анализе экономической эффективности от прошлой "амнистии", отметил президент РСПП Александр Шохин: "По оценкам ВШЭ, у субъектов креативного предпринимательства и инновационных компаний средний прирост нематериальных активов до периода льготы и после него не превышал 18-19%, тогда как в период амнистии он достигал 38-40% в год, прежде всего у компаний, занимающихся кино-, видео- и анимационным производством, в индустрии разработки программного обеспечения, индустрии исследований и разработок".
Нулевая ставка налога на прибыль для выявленных нематериальных активов - часть большого пакета налоговых и финансовых регуляторных новелл, подготовленных профильным комитетом РСПП для развития рынка интеллектуальной собственности.
Представители бизнеса убеждены, что льгота будет иметь не только прямой экономический, но и просветительский эффект. Возможность воспользоваться нулевой ставкой стимулирует серьезнее относиться к интеллектуальной собственности и ее роли в формировании прибыли. Однако для того, чтобы мера поддержки нашла своего адресата, необходима масштабная информационная кампания. В противном случае бизнес продолжит скрывать прибыль и игнорировать возможности заработка на интеллектуальной собственности, а российский креативный и технологический рынок не выйдет из состояния стагнации.