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16.02.2022 10:05
Рубрика: Культура

В Нижнем Новгороде открылась выставка частной коллекции брошей

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 35(8683)
В Нижнем Новгороде на Верхневолжской набережной, 3 открылась выставка частной коллекции брошей от Фаберже, Cartier, Van Cleef, Tiffany и других именитых домов моды.

Это не просто крупное культурное явление, поскольку такого рода частные коллекции выставляются на всеобщее обозрение крайне редко, но и возможность проследить трансформацию символьных представлений и вкусов за два века.

Фото: Олеся Курпяева
Выставка работ лучших ювелиров открылась в Историческом музее в Москве

На выставке работы великих мастеров прошлого соседствуют с произведениями современных ювелиров. Так, брошь работы Карла Фаберже "Лист березы" вполне гармонирует с современным "Листом крапивы".

- "Лист березы" для меня - самая удивительная вещь Фаберже, - говорит владелец коллекции Дмитрий Володин. - Она создана в 1913-м, в год 300-летия дома Романовых и в период расцвета искусства. Посмотрите - это маленький листочек с алмазными каплями. Рядом лежит "Лист крапивы", сделанный уже в начале XXI века ювелиром Владимиром Маркиным. Здесь же можно увидеть брошь Фаберже "Незабудки", которую сейчас бы назвали "трансформером", а по соседству - современная "Сирень". Между этими работами почти 120 лет, но мы провели опрос и обнаружили, что сегодняшние девушки выбирают современную "Сирень" без всякого почтения к великому Фаберже.

У каждого экспоната есть своя история, подчас удивительная. Как, например, у броши в виде букета фиалок 1910 года. Оказывается, до XVIII века фиалки считались символом скорби. Но когда в Австрийских Альпах было обнаружено месторождение аметистов, один из мастеров посадил несколько кристаллов на пружинки и подарил букет фиалок с аметистами королеве Марии. С тех пор и по сей день в Австрии украшения в виде фиалок весьма популярны.

Необычным символизмом обладают броши в виде вишен или черешен.

- Они - христианский символ добродетели жены. На средневековых портретах маленьких девочек часто изображали с черешней. Это был символ их дальнейшей супружеской жизни, семейного счастья и материнства. Но есть и вторая сторона. Вишня и черешня - символы жены, которая не говорит лишнего. Такое украшение дарили на десятилетие свадьбы в награду за идеальное супружество, - пояснил Дмитрий Володин.

Интересна и история украшений в виде ландышей. Раньше этот цветок считался христианским символом слез Богородицы. Но после того как нижегородские купцы подарили в 1896 году императору корзину с золотыми ландышами, все ювелирные фабрики стали делать подобные украшения. И ландыш стал просто очень модным цветком.

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