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16.02.2022 11:00
Рубрика: Общество

Врачи и студенты-медики встретились на выставке "Солдаты пандемии"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 35(8683)
На передвижной фотовыставке "Солдаты пандемии", организованной вместе с "Российской газетой", врачи Кузбасского центра медицины катастроф рассказали студентам-медикам о своей работе.
Выставка вызвала большой интерес у будущих врачей. Фото: Государственная научная библиотека Кузбасса Выставка вызвала большой интерес у будущих врачей. Фото: Государственная научная библиотека Кузбасса
Выставка вызвала большой интерес у будущих врачей. Фото: Государственная научная библиотека Кузбасса

Выставка, побывавшая ранее в Кемерове, в Новокузнецке и Междуреченске, сейчас демонстрируется в фотогалерее Государственной научной библиотеки Кузбасса имени В. Федорова. Она позволяет землякам вглядеться в лица обычных врачей, фельдшеров и водителей со всеми их эмоциями, переживаниями, радостями и болью, которые скрывают защитные костюмы и очки.

Фото: предоставлено Лейлой Адамян
Врачи вылечили от ковида 96-летнюю маму ведущего акушера-гинеколога России, академика Лейлы Адамян

- Уже почти два года мы работаем в особых условиях, эвакуируя тяжелых пациентов с новой коронавирусной инфекцией из самых отдаленных уголков области в профильные медицинские центры, - обратилась к студентам Кемеровского государственного медицинского университета директор Центра медицины катастроф Ксения Радивилко. - За это время мы стали сильнее. Пережив испытания и потери, мы по-прежнему вместе.

По словам автора фотопортретов - водителя реанимобиля Антона Дужика, каждый пациент - непрочитанная книга. Что с ним произойдет в ближайшие час-два, не всегда понятно. Но нужно сделать все возможное, а порой и невозможное, для спасения жизни человека.

- Страшно ли работать с ковидом? Каждый раз боишься одного: не успеть, не довезти пациента. И каждый раз, беспрестанно контролируя давление в баллоне, сатурацию и остальные показатели, думаешь: "Лишь бы хватило воздуха!" Проводим манипуляции прямо на ходу, а когда это невозможно, водитель останавливает машину, и мы продолжаем реанимировать, - поделился опытом с будущими коллегами врач Павел Рогожкин.

В прошлом году в распоряжении у Центра медицины катастроф впервые появился вертолет Ми-8. А недавно поступил новый "Ансат", машина легкого класса, которая идеально подходит для небольших расстояний.

Основное показание для транспортировки по воздуху - не диагноз, а тяжесть состояния пациента. Из 86 доставленных в стационары на борту винтокрылой скорой лишь сорок процентов - инфицированные ковидом. Все остальные - граждане, серьезно травмированные в ДТП, перенесшие инфаркт или инсульт, беременные с патологией, тяжелобольные дети.

В больницы Удмуртии направят 300 студентов-медиков

Сегодня студенты-медики начиная с четвертого курса занимают в учреждениях здравоохранения должности среднего медперсонала, получив сертификаты. При остром дефиците кадров на фоне пандемии без их помощи не обойтись. По данным областного правительства, более тысячи студентов и ординаторов трудоустроены в больницы региона.

В ответ на вопрос, кто хочет связать свою судьбу со скорой, поднялось сразу несколько рук.

- Стать врачом мечтала с детства. Сначала - хирургом. Но, побывав на выставке, решила, что скорее всего пойду работать в медицину катастроф, - призналась первокурсница лечебного факультета КемГМУ Шыырап Хаяа, приехавшая учиться в Кузбасс из Республики Тыва.

P. S.

- Спасибо "Российской газете", с которой мы уже несколько лет реализуем проекты, интересующие представителей разных поколений, - подытожила замдиректора Государственной научной библиотеки Кузбасса имени В. Федорова Лариса Иванова.

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