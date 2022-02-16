Петербург объявили "котокультурной столицей"

Около 20 культурных учреждений Петербурга стали обладателями кошек, которые там живут и служат. В связи с этим город можно считать "котокультурной столицей", сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский на пресс-конференции в ТАСС.

Культурным лидером по гуманному обращению с животными и активному вовлечению их в музейную жизнь многие годы считается Государственный Эрмитаж.

- Он признан в мире как pet-friendly музей-амбассадор, а эрмитажные коты стали мировым брендом, - отметил Борис Пиотровский. - Они помогают в популяризации коллекции и музейной работы. В городе проводится множество культурных мероприятий, связанных с котами. Это фотопроект "Главные котики Петербурга", ежегодная премия "Замурчательные люди", премия-перепись служебных котов "Котокультурная столица" и другие.

К работе с животными активно подключаются культурные учреждения города. Кошками обзавелись Молодежный театр на Фонтанке, театр Эстрады, ЦПКиО, музеи.

Зачастую животные становятся популярными символами того места, где они "работают". Недавно скончалась известная в городе кошка Капитолина - хранительница Петропавловской крепости. Ее сменила эрмитажная кошка Серафима. А пропавшего на время кота Осю из музея Анны Ахматовой искали всем городом - в начале февраля он скончался, будучи "на заслуженном отдыхе".