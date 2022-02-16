В Петербурге сняли запрет на плановую медпомощь и диспансеризацию

В Петербурге с 21 февраля взрослые и детские поликлиники вновь смогут оказывать плановую медицинскую помощь и проводить диспансеризацию, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Этот запрет был введен с 21 января. В государственных медучредениях, как детских, так и взрослых, пациентов принимали только с состояниями, которые требуют неотложной помощи, например, при получении травм. Также в обычном режиме работали женские консультации, стоматологические кабинеты. С 21 февраля в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в городе плановая медпомощь возобновляется. Было анонсировано первое с начала пятой волны коронавируса ослабление ограничений: с 21 февраля посещать общественные места можно будет не только с QR-кодом, подтверждающим факт вакцинации или перенесенной болезни, но и по сертификату, подтверждающему наличие антител к COVID-19.