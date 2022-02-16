Росздравнадзор назвал сроки поставок антидепрессанта "Золофт" в Россию

Новости

Мошенник в Москве по поддельным документам приобрел квартиру на 28 миллионов рублей 15:09
Прокуроры и следователи получат статус ветерана боевых действий за работу в Чечне 15:07
В России могут появиться кураторы нуждающихся в помощи семей 15:05
Минздрав разрешил испытания новой вакцины с вирусоподобными частицами 14:57
Лавров допустил принятие закона о санкциях против лиц, связанных с Лондоном 14:48
Путин продлил срок службы своему помощнику Игорю Левитину 14:47
Российские пары фигуристов выступят последними в короткой программе на Олимпиаде 14:42
К Москве приближается циклон "Иления" 14:41
"Молодая гвардия" ЕР избрала руководителя и воссоздала политсовет 14:41
В России изменится порядок оплаты подключения к электросетям 14:33
Российские хоккеисты сыграют в полуфинале ОИ с победителем пары Швеция-Канада 14:22
Путин утвердил штрафы за перевод денег нелегальным казино 14:22
Финляндия сыграет со Словакией в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады 14:17
Родителям истощенных близнецов предъявлено обвинение в покушении на убийство 14:11
Ту-22М3 засветился в Сирии с новой ракетой 14:08
Сборная России установила рекорд по числу олимпийских медалей в лыжных гонках 14:06
В Ростове на "горячей линии" по COVID-19 будет работать робот-консультант 14:04
"Газпром" поставил рекордный суточный объем газа в Китай 13:58
В Минске поддерживают инициативу России о проведении саммита СБ ООН 13:51
Минцифры не планирует облагать сбором Steam и Xbox Game Store 13:49
Что будет с автомобилем, если на АЗС залить не тот бензин 13:47
Песков: До кульминации антироссийской истерии на Западе еще далеко 13:46
Швеция не будет вступать в НАТО 13:40
Шойгу провел консультации с коллегой из Бразилии 13:36
Столтенберг признал, что НАТО продолжит вести антироссийскую пропаганду 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
16.02.2022 14:40
Рубрика: Экономика

Росздравнадзор назвал сроки поставок антидепрессанта "Золофт" в Россию

Текст: Анастасия Селиванова

Поставки в Россию американского препарата "Золофот", действующее вещество которого - антидепрессант сертралин, задерживаются в связи с возросшим спросом на него в других странах. Ориентировочный срок поставки в Россию - второй квартал этого года. До этого времени в российских аптеках есть замена "Золофту", альтернативную схему лечения подберет лечащий врач.

Фото: Khaled DESOUKI / AFP
Диетологи назвали продукты-"антидепрессанты" для борьбы с "зимней хандрой"

Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора. По данным надзорного ведомства, о перебоях в поставках и причинах уведомил производитель. С начала года до 14 февраля ни одной поставки препарата не было зарегистрировано. При этом за тот же срок в гражданский оборот в России поступили препараты "Серената" и "Алевал" в дозировках 50 и 100 мг индийского производства. Всего на территории РФ зарегистрировано шесть препаратов с сертралином - "Асентра", "Серлифт" (Индия), "Стимулотон" (Венгрия) и перечисленные выше.

"В связи с вышеизложенным Росздравнадзор напоминает, что в соответствии с действующим законодательством функции по организации и оказанию пациенту медицинской помощи возложены на лечащего врача. Именно поэтому для подбора альтернативной схемы лечения при отсутствии конкретного наименования лекарственного препарата пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу в медицинскую организацию по месту жительства", - говорится в сообщении Росздравнадзора.

Препараты на основе сертралина являются рецептурными, так как это мощный специфический ингибитор обратного захвата серотонина в нейронах. В показаниях к его приему значатся депрессии различного происхождения, ОКР, панические расстройства, ПТСР и социальные фобии. На фоне пандемии коронавируса, карантинных ограничений и постковидного синдрома спрос на антидепрессанты растет. У переболевших COVID-19 врачи часто наблюдают раздражительность, быструю утомляемость и склонность к депрессии, причем ярче эти симптомы проявляются у людей старше 65 лет.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Росздравнадзор Все о перечнях лекарств

Главное сегодня

Лавров: Лондон готов действовать против России в первых рядах
В Кремле оценили обращение Байдена к России
Песков: Выдача паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает Минских соглашений
Захарова: Просьба к западным СМИ озвучить график "вторжений" России на год
Швеция не будет вступать в НАТО
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19