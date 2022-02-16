Росздравнадзор назвал сроки поставок антидепрессанта "Золофт" в Россию

Поставки в Россию американского препарата "Золофот", действующее вещество которого - антидепрессант сертралин, задерживаются в связи с возросшим спросом на него в других странах. Ориентировочный срок поставки в Россию - второй квартал этого года. До этого времени в российских аптеках есть замена "Золофту", альтернативную схему лечения подберет лечащий врач.

Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора. По данным надзорного ведомства, о перебоях в поставках и причинах уведомил производитель. С начала года до 14 февраля ни одной поставки препарата не было зарегистрировано. При этом за тот же срок в гражданский оборот в России поступили препараты "Серената" и "Алевал" в дозировках 50 и 100 мг индийского производства. Всего на территории РФ зарегистрировано шесть препаратов с сертралином - "Асентра", "Серлифт" (Индия), "Стимулотон" (Венгрия) и перечисленные выше.

"В связи с вышеизложенным Росздравнадзор напоминает, что в соответствии с действующим законодательством функции по организации и оказанию пациенту медицинской помощи возложены на лечащего врача. Именно поэтому для подбора альтернативной схемы лечения при отсутствии конкретного наименования лекарственного препарата пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу в медицинскую организацию по месту жительства", - говорится в сообщении Росздравнадзора.

Препараты на основе сертралина являются рецептурными, так как это мощный специфический ингибитор обратного захвата серотонина в нейронах. В показаниях к его приему значатся депрессии различного происхождения, ОКР, панические расстройства, ПТСР и социальные фобии. На фоне пандемии коронавируса, карантинных ограничений и постковидного синдрома спрос на антидепрессанты растет. У переболевших COVID-19 врачи часто наблюдают раздражительность, быструю утомляемость и склонность к депрессии, причем ярче эти симптомы проявляются у людей старше 65 лет.