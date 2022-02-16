Сенатор Ковитиди: Россия не хочет войны, поэтому говорит о безопасности

Гарантии национальной безопасности России неразрывно связаны с вопросами безопасности в Европе, поэтому диалог должен быть исключительно дипломатическим, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что реакция Москвы на ответы США и НАТО по предложениям о гарантиях безопасности будет опубликована.

"Важно осознать, что четко сформулированные гарантии национальной безопасности России неразрывно связаны с вопросами европейской безопасности. Россия настроена исключительно на дипломатический диалог, основанный исключительно на здравом смысле", - сказала Ковитиди РИА Новости.

Сенатор считает, что необходимо очистить мировое информационное пространство от агрессивной риторики. "Все очень просто и понятно. Россия не хочет войны, поэтому говорит о безопасности", - пояснила она.

Ковитиди напомнила, что к национальным интересам России относятся мир в Европе, нерасширение Североатлантического альянса, смещение его военной инфраструктуры к состоянию на 1997 год и неразмещение боевых ударных комплексов вблизи границ России.

"Дух сотрудничества и взаимопонимания должен вернуться в мировую политику. Доверие между странами-участницами ОБСЕ должно быть возвращено", - заключила политик.