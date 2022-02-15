Лавров: Реакция РФ на ответы США и НАТО по безопасности будет опубликована

Реакция России на ответы США и НАТО на предложения по безопасности будет опубликована. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По его словам, "нам стесняться нечего".

Ранее на встрече с российским лидером Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО сформулирована, она занимает десять страниц.

В декабре прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В конце января США и НАТО передали в РФ письменные ответы на эти предложения.