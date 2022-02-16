Сериал по Толкину будет отдельной от фильмов Джексона вселенной

Шоураннеры сериала "Властелин колец: Кольца власти" Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн в интервью журналу Vanity Fair рассказали, что события проекта Amazon и уже ставшая классической трилогия Питера Джексона будут происходить в разных и не пересекающихся вселенных (вопреки заметному в трейлере очевидному визуальному сходству - не считая разозливших фанатов новых элементов). Поэтому прямых отсылок к знаменитой киносаге в шоу ждать не стоит.

Связано это с юридическими особенностями использования авторских прав на произведения Джона Р.Р. Толкина.

Компания Amazon получила права на три романа "Властелина колец", повесть "Хоббит" и приложение по Второй эпохе Средиземья. Брать что-то для экранизации из других произведений - таких, как "Неоконченные предания Нуменора и Средиземья" и "Сильмариллион", - создатели сериала не могут. Поэтому можно сказать, что шоу основано на воспоминаниях о былых временах некоторых персонажей, обрывков из их диалогов и песнях основного книжного цикла.