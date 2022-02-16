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16.02.2022 17:00
Рубрика: Власть

Совбез РФ: В отношении России проводится информационная операция в рамках концепции "гибридной войны"

Текст: Иван Егоров
Воинственные высказывания отдельных политических деятелей стран Запада сегодня сопровождаются ссылками на неведомо откуда полученные "разведданные" о якобы готовности российских войск вторгнуться на Украину, разнузданной пропагандистской кампанией и конкретной военной деятельностью. Об этом в интервью "Российской газете" заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.
Фото: AP Фото: AP
Фото: AP

"По существу в отношении России проводится тщательно спланированная комплексная, многоплановая информационная операция в рамках столь любимой на Западе концепции "гибридной войны", - отметил Попов.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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Он напомнил, что такая же картина наблюдалась накануне американского вторжения в Ирак. Те же "неопровержимые данные разведки" о наличии у Ирака оружия массового поражения, незабываемая пробирка в руках Колина Пауэлла на заседании Совета Безопасности ООН.

Как отметил Попов, сегодня под предлогом мнимой российской угрозы американцы вынудили своих союзников по НАТО сплотить ряды и потребовали от них в разы увеличить переброски оружия и боеприпасов на Украину. "Таким образом европейские страны будут повязаны ответственностью за весьма вероятные провокации против ДНР и ЛНР со стороны Киева, в том числе с использованием всякого рода националистических формирований и наемников", - считает замсекретаря Совбеза РФ. Также по его словам, Вашингтон потребовал от своих союзников срочно разместить на своих территориях перебрасываемые из США войска и дать согласие на дополнительное развертывание контингентов американских вооруженных сил в перспективе.

Как отметил Михаил Попов, одновременно делается очевидная попытка ограничить масштабы плановой оперативной и боевой подготовки российских Вооруженных сил России, а также поставить под контроль любые перемещения наших войск на национальной территории. По мнению заместителя секретаря СБ РФ, окончательный замысел американцев станет понятен во время предстоящего саммита НАТО, запланированного в конце июня 2022 года в Мадриде. На нем, как ожидается, будет приниматься новая стратегическая Концепция блока, которая отразит изменившиеся условия безопасности.

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