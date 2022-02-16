Сухоруков признался что его уволили из театра из-за проблем с алкоголем

Актер Виктор Сухоруков рассказал об уходе из театра. По его словам, причиной стали проблемы с алкоголем. В этом он признался в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

"У меня нет права ни жаловаться, ни ворчать, ни бунтовать. В театре пил со всеми, а выгнали меня одного. Что мне теперь, виновных искать? Все равно я их всех опередил, они остались, я - нет", - заявил Виктор Сухоруков.

О том, что актер ушел из Театра Моссовета, в котором служил десять лет, стало известно в июле 2021 года. Он заявлял, что ушел из-за разногласий в постановке Юрия Ерёмина "Странник", где играл главную роль.

Ранее актер рассказал, как уговаривал режиссера Алексея Балабанова снять "Брата 3" и получил отказ.