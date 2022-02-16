The Mirror признала, что "вторжение" России на Украину не состоялось

Британская газета The Mirror признала, что ее "прогнозы не оправдались" и "вторжение" России на Украину не состоялось. "Ночного нападения не произошло, "дедлайн на 3 ночи" истек", - отметило издание. При этом в отличие от другой газеты - The Sun - оно не стало корректировать первоначальную статью.

В то же время The Mirror попыталась переложить ответственность за распространение недостоверной информации на разведку США, отметив, что именно от нее поступили данные о времени "вторжения", но в итоге эта информация оказалась "бесполезной".

Однако это не помешало газете продолжить свою русофобскую линию и опубликовать заявления различных западных политиков и экспертов антироссийской направленности.

Также отмечается, что "нападение" не состоялось на фоне начинающейся в среду в Брюсселе встречи министров обороны стран НАТО, которые как раз будут обсуждать ситуацию вокруг Украины.

Примечательно, что ранее в среду бывший глава службы внешней разведки Великобритании МИ-6 Джон Соэрс заявил в эфире BBC Radio 4, что вероятность "вторжения" России на Украину никогда не была настолько высокой, как это пытались представить на Западе.