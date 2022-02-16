Психолог Инна Хамитова рассказала, как уберечь себя от аферистов на сайтах знакомств

Тренд пандемийных лет: в поисках второй половинки мы активно пошли в интернет. Так, более чем на треть за год выросло число пользователей на одном из крупнейших сервисов знакомств. А количество лайков, которые его посетители поставили друг другу, доходит подчас до 3 млрд в день. И ведь речь идет не только о молодежи, один из российских банков замерил: в шесть раз увеличили траты на сайтах знакомств его клиенты - люди пенсионного возраста. На поиски настоящей любви идут и в соцсети, и в игровые чаты. Устойчива ли эта тенденция? И чего в ней больше - плюсов или минусов? Об этом мы поговорили с психологом Инной Хамитовой.

Мы все нуждаемся в любви, в теплоте, в близости, и в этом нет ничего постыдного.

Исследователи во всем мире заметили, как сильно в пандемию вырос интерес к знакомствам в интернете. Психологи тоже отмечают такое влияние пандемии на нас?

Инна Хамитова: Безусловно. Где люди в обычные времена чаще всего находят свою пару? Лидирует работа, далее - места хобби и на третьем месте - интернет. С приходом ковида многие сели по домам, перешли на удаленку, засели в карантинах. И о каком знакомстве может тут идти речь, когда ты больше не можешь понравившуюся тебе девушку увидеть в офисном лифте или столовой.

Когда уже не можешь посещать те места, где занимался своим хобби, так же свободно и часто, как раньше. Поэтому интернет и выходит на первый план. Все ведь перешло в интернет, и знакомства в том числе. Это объективно.

Но дело наверняка не только в объективных обстоятельствах? Чем же еще берет интернет?

Инна Хамитова: Субъективные факторы очень важны. Когда тебе понравилась девушка на улице, в торговом центре или в кафе, ты можешь постесняться к ней подойти, потому что ведь цель, с которой она оказалась во всех этих местах, может быть очень далека от флирта. А вот в интернете, например, на сайте знакомств, сразу понятно, что человек зашел сюда не случайно и настроен на вполне определенные отношения - легкие или серьезные, даже это сразу оговаривается в профиле. Так снижается страх отвержения.

Соцопросы показывают: около 74% представителей поколения Z (годы рождения с 2003-го) в последние два года находят себе пару в соцсетях

Но сейчас люди все чаще знакомятся не только на специальных сайтах, а, например, в соцсетях. Уже никого не удивляет, когда человек открыто пишет на своей страничке: помогите мне найти жену или мужа. Мы больше не стыдимся признаться, что не можем найти пару обычным способом, "как все нормальные люди"?

Инна Хамитова: Да, быть в поиске уже не стыдно. В последнее время все больше людей в обществе интересуются психологией, тем, как устроен человек, интересуются теорией привязанности и понимают, что мы все - существа социальные. Мы все нуждаемся в любви, в теплоте, в близости, и в этом нет ничего постыдного. Мы - стайные создания и не выживаем в одиночку.

Но неужели можно узнать человека и самому открыться ему через интернет, по переписке? Не видя его лично, зачастую не зная никого из его окружения, а просто кликая мышкой...

Инна Хамитова: О, в современных соцсетях можно многое понять о человеке! А в интернет-переписке играет на руку так называемый синдром случайного попутчика. Это как люди зачастую рассказывают о себе самое сокровенное... в поезде. Когда ты общаешься виртуально, то в любой момент можешь прекратить общение, "выйти из вагона". Открываться легче на дистанции, тогда ты не так уязвим. А уже потом, когда люди встречаются в реальности, проверяется, случится ли между ними та самая "химия", насколько они окажутся приятны друг другу физически.

Социологи даже говорят, что быстрее женятся именно те влюбленные, кто познакомился в интернете. Это потому, что вся "сортировка" происходит еще онлайн, до первой встречи?

Инна Хамитова: Да. Конечно, дальше уже у кого-то любовная лодка разобьется о быт, а у кого-то все сложится прекрасно. Как и в отношениях, завязавшихся обычным способом. Но это действительно очень важно для того, чтобы у вас вообще завязались отношения, - уметь открываться, быть искренним, разговаривать, слушать другого. И в виртуале это сделать легче.

Но ведь в интернете все стараются быть "лучшей версией себя". Тут легко казаться намного прекраснее, чем в реальности...

Инна Хамитова: Но подождите, точно так же и в обычной жизни! Например, люди, которые познакомились в отпуске на курорте, тоже преподносят друг другу идеальную версию себя...

К тому же загорелую...

Инна Хамитова: А главное - свободную, не работающую, в хорошем настроении. Конечно, в интернете мы преподносим этому миру какую-ту свою маску. Иногда - улучшенную версию, а иногда и свою темную сторону. (Некоторые в соцсетях - законченные негодяи, а встретишь в жизни - милейшие люди.) Но ведь никто, пообщавшись в Сети, не переезжает к человеку жить. Обязательно есть какой-то период свиданий, каким бы теплым и искренним ни было общение в интернете, нам всем недостаточно лишь переписки, нужен еще голос, взгляд, личное общение.

Когда мир только узнал о коронавирусе, люди очень испугались. Не странно ли, что именно в период столь мрачных новостей, депрессии, экономических проблем в Сети выросло количество флирта и знакомств с целью построить настоящие любовные отношения, брак?

Инна Хамитова: Именно тогда, когда тревога зашкаливает, когда больно и страшно, особенно нужно присутствие близких людей. И в этом смысле от ковида, а точнее, от изоляции, наиболее сильно пострадали одинокие люди. Да, запертые с детьми пары, у которых и так уже были напряженные отношения, пострадали тоже - мы знаем, что выросло число разводов. Но при этом увеличилась рождаемость и увеличилось количество свадеб. Потому что, столкнувшись с ужасом одиночества, люди возобновили старые дружеские связи, начали новые отношения. Многие открыли для себя возможность онлайн-общения и встреч не только деловых, а именно личных. К счастью, у нас есть виртуальный мир, и мы в нем уже освоились. Это прекрасный способ поддерживать контакт с большим количеством людей, приятелей, просто знакомых. И было бы странно, если бы это не влияло на нашу жизнь, в том числе и на способ "любовных" знакомств.

Однако интернет все равно продолжает быть местом, где велика опасность быть обманутым, использованным.

Инна Хамитова: И это правда. Кому-то на сайтах знакомств не везет раз за разом, а кто-то находит там мужа или жену на всю жизнь. Но это не повод негативно относиться именно к онлайн-знакомствам. Конечно, мы все в большей или меньшей степени подвержены тревоге. Когда ты не очень доверяешь людям, осторожничаешь, то тебе легче знакомиться по старинке - через родственников и друзей. Если же у человека есть базовое доверие к миру, он и в интернете может понять, с кем общаться, а с кем нет. Интернет - это лишь модель нашей обычной жизни.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Инна Хамитова - известный российский психолог, автор множества статей и соавтор ряда книг по семейной психотерапии. Директор и соучредитель Центра системной семейной терапии, член Европейской психотерапевтической ассоциации.