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Видео: различия новой версии Cyberpunk 2077 на разных платформах

Текст:   Богдан Бобров
16.02.2022,  
17:22
Фото: CD Projekt RED Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED

15 февраля CD Projekt RED представила обновленную версию игры Cyberpunk 2077.

Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовал два видео, в которых сравнил графику и производительность на консолях Sony и Microsoft актуального и прошлого поколений.

Кроме визуальных улучшений, ролики наглядно демонстрируют, что скорость загрузок в игровом мире заметно увеличилась. Например, на стандартной PS4 загрузка длится 90,7 сек., а на PS5 - всего 11,8 сек, что почти в девять раз быстрее.

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