Видео: различия новой версии Cyberpunk 2077 на разных платформах

15 февраля CD Projekt RED представила обновленную версию игры Cyberpunk 2077.

Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовал два видео, в которых сравнил графику и производительность на консолях Sony и Microsoft актуального и прошлого поколений.

Кроме визуальных улучшений, ролики наглядно демонстрируют, что скорость загрузок в игровом мире заметно увеличилась. Например, на стандартной PS4 загрузка длится 90,7 сек., а на PS5 - всего 11,8 сек, что почти в девять раз быстрее.