Вышел трейлер фильма "Свежатинка" с Себастианом Стэном

На YouTube-канале Searchlight Pictures вышел трейлер триллера "Свежатинка" (Fresh). Премьера - 4 марта на Hulu.

Синопсис скорой премьеры обещает рассказать историю девушки по имени Ноа (Дейзи Эдгар-Джонс из "Нормальных людей"), которая устала от неудачных интернет-свиданий и по-старинке встречает Стива (Себастиан Стэн, "Пэм и Томми", "Мстители", "Тоня против всех") в продуктовом магазине у лотка со свежей зеленью. Парень очаровывает ее настолько, что девушка сразу дает ему свой номер телефона. Бурное первое свидание, вот Ноа принимает приглашение от нового знакомого и уезжает с ним на романтический уик-энд. Там-то и оказывается, что у ее нового парня необычные аппетиты.

Режиссер - Mimi Cave (в активе - клипы и короткометражки), сценарий - Лорин Кан.