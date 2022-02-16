Новости

Paramount выпустит фильм "Соник 3 в кино" и сериал по вселенной 12:05
Вышел тизер байопика об Элвисе Пресли с Томом Хэнксом 11:37
Боб Оденкерк готов приступить к сиквелу "Никто" Ильи Найшуллера 11:17
Третья часть "Тихого места" выйдет в 2025 году 11:10
Умер автор "Ночных красавиц" и "Цветка кактуса" Жан-Пьер Греди 11:09

Вышел трейлер фильма "Свежатинка" с Себастианом Стэном

Новости
    16.02.2022, 10:59
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Searchlight Pictures Фото: youtube.com/ Searchlight Pictures
Фото: youtube.com/ Searchlight Pictures

На YouTube-канале Searchlight Pictures вышел трейлер триллера "Свежатинка" (Fresh). Премьера - 4 марта на Hulu.

Синопсис скорой премьеры обещает рассказать историю девушки по имени Ноа (Дейзи Эдгар-Джонс из "Нормальных людей"), которая устала от неудачных интернет-свиданий и по-старинке встречает Стива (Себастиан Стэн, "Пэм и Томми", "Мстители", "Тоня против всех") в продуктовом магазине у лотка со свежей зеленью. Парень очаровывает ее настолько, что девушка сразу дает ему свой номер телефона. Бурное первое свидание, вот Ноа принимает приглашение от нового знакомого и уезжает с ним на романтический уик-энд. Там-то и оказывается, что у ее нового парня необычные аппетиты.

Режиссер - Mimi Cave (в активе - клипы и короткометражки), сценарий - Лорин Кан.

Новости

Умерла актриса из "Возвращения Мухтара" Лидия Белозёрова 10:50
Муж и сын погибшей на съемках оператора подали иск на Алека Болдуина 10:42
Умер автор музыки к "Танцору диско" Баппи Лахири 10:27
Вышел трейлер "Чипа и Дейла" на русском языке в переводе Сыендука 15.02.2022
⧣ США
Фото: sonypictures.ru
Новый "Человек-паук" обогнал "Аватар" по сборам в США 15.02.2022
Вышел трейлер полнометражного фильма про Чипа и Дейла от Disney 15.02.2022
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Опубликован трейлер фильма "Аббатство Даунтон 2" 15.02.2022
Вышел трейлер экшн-боевика "Парни под прикрытием" с Мелом Гибсоном 15.02.2022
Появился тизер "Двух холмов" - "первого матриархального сериала" 15.02.2022
⧣ триллер
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Бойцовского клуба" раскритиковал измененный финал фильма в Китае 15.02.2022
Вышел тизер эротического триллера с Аной де Армас "Глубокие воды" 15.02.2022
Опубликован тизер фильма Майкла Бэя "Скорая" 14.02.2022