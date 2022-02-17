Головченко заявил о росте спроса на белорусскую продукцию

Устойчивый интерес к индустриальной продукции Беларуси на мировом рынке фиксирует национальная статистика. Эту тенденцию подтвердил 17 февраля и глава кабинета министров Роман Головченко, посещая государственную компанию "Гродно Азот".

Экономика страны, по его оценке, "чувствует себя уверенно". Тот же гродненский коллектив в прошлом году получил рекордную экспортную выручку. Точно так же сработало и большинство предприятий, которые являются крупными производителями.

Кстати, эксперты констатируют, что драйвер, который обрабатывающая промышленность приобрела в прошлом году, удалось сохранить и в первые два месяца этого года. Продолжается и рост спроса на белорусскую продукцию на международном рынке, подчеркнул в общении с журналистами Головченко.

Аналогичная ситуация складывается и на предприятиях концерна "Белгоспищепрома", где существенно возросли экспортные поставки. В частности, по КНР темпы роста достигли 160 процентов, а в государствах ЕС - 107. Кроме того, растут поставки продукции и в страны Персидского залива.

Беларусь планирует обеспечить и дальнейшее наращивание объемов производства молочной продукции, пояснили на днях отраслевой министр Игорь Брыло. В 2025 году прогнозируется произвести 9,2 млн тонн, в 2030 году - 10,5 млн тонн. Это позволит, полагает он, "сформировать дополнительные объемы для экспорта и увеличит приток валютной выручки в страну". Уже сейчас, уточнил министр, около 64 процентов молока, или 5 млн тонн, поставляется на экспорт. "При этом практически все производимое сухое обезжиренное и сухое цельное молоко экспортируется, сыры - 89,1 процента, масло - 72,5 процента", - добавил министр.

В то же время, резюмировал глава правительства, инфляция остается одной из главных экономических проблем, которая бьет рекорды по всему миру. Поэтому совместно с финансовым регулятором правительство принимает жесткие меры, в том числе по ограничению цен на популярные продукты плодоовощной группы. На ряд позиций, заверил премьер, зафиксированы предельные цены производителей и цены на прилавках.

Все это, по его словам, делается на основе экономических расчетов. Во-первых, "учтены обоснованная рентабельность производителей, затраты на производство и хранение продукции. Кроме того, немного срезали маржинальность, чтобы она не перекладывалась на кошельки потребителя".

Эти меры, пояснил он, будут действовать, пока не стабилизируется ситуация, которая сейчас отличается очень жестким дисбалансом. Поэтому, отметил глава исполнительной власти, все страны ЕАЭС пытаются изыскивать инструменты для того, чтобы удержать рост цен под контролем. Он выразил уверенность в том, что "к середине 2022 года рост цен в Беларуси существенно замедлится".