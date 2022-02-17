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17.02.2022 17:52
Рубрика: В мире

Кто и когда предсказывал "вторжение на Украину"

Текст: Марина Алешина
"Дедлайн на 3 ночи истек", - как будто с сожалением или разочарованием констатировала британская The Mirror после того, как 16 февраля не случилось обещанного западными СМИ и политиками "российского вторжения" на Украину. После того, как растиражированные западной прессой домысли обернулись фейком, официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс поспешил уточнить, будто американские официальные лица "никогда не называли точной даты нападения". При этом Прайс продолжал настаивать, что данные разведки, сливаемые прессе, вовсе "не были неверны".

Но администрация США и ее союзники через направленные утечки в прессу вели массированную информационную кампанию по поводу "вторжения" еще с осени 2021 года. В декабре The Washington Post со ссылкой на неких чиновников в администрации США анонсировала войну в Европе на начало 2022 года. Затем к нагнетанию подключился немецкий таблоид Bild, опубликовав планы и даже карты "наступательных операций".

Песков призвал не доверять "фейкам" о датах "вторжения" России на Украину

Главную "сенсацию" о том, будто Россия "уже вторгается", ночью 5 февраля выдало агентство Bloomberg - фейк несколько часов провисел на сайте. Через несколько дней агентство отличилось снова, озвучив уже новую дату - 15 февраля - со ссылкой все на те же анонимные источники. Изрядную порцию масла в огонь подлило издание Politico, сославшись уже на мнение президента США Джо Байдена. Хотя сам он вслух никаких дат не называл, журналисты привели утечки из его окружения, которое якобы в курсе прогнозов главы Белого дома.

Другие источники в американской разведке поведали британским газетам The Sun и The Mirror, что "вторжение" начнется не просто 16 февраля, но ровно в три ночи по киевскому времени. Теперь американские официальные лица и эксперты отложили дату на конец Олимпиады. А постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью Al-Jazeera осторожно предположила, что Россия, "возможно, так и не нападет на Украину".

О том, кто и когда предсказывал "российское вторжение", в инфографике "РГ".

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Марина Алешина
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