Кто и когда предсказывал "вторжение на Украину"

Но администрация США и ее союзники через направленные утечки в прессу вели массированную информационную кампанию по поводу "вторжения" еще с осени 2021 года. В декабре The Washington Post со ссылкой на неких чиновников в администрации США анонсировала войну в Европе на начало 2022 года. Затем к нагнетанию подключился немецкий таблоид Bild, опубликовав планы и даже карты "наступательных операций".

Главную "сенсацию" о том, будто Россия "уже вторгается", ночью 5 февраля выдало агентство Bloomberg - фейк несколько часов провисел на сайте. Через несколько дней агентство отличилось снова, озвучив уже новую дату - 15 февраля - со ссылкой все на те же анонимные источники. Изрядную порцию масла в огонь подлило издание Politico, сославшись уже на мнение президента США Джо Байдена. Хотя сам он вслух никаких дат не называл, журналисты привели утечки из его окружения, которое якобы в курсе прогнозов главы Белого дома.

Другие источники в американской разведке поведали британским газетам The Sun и The Mirror, что "вторжение" начнется не просто 16 февраля, но ровно в три ночи по киевскому времени. Теперь американские официальные лица и эксперты отложили дату на конец Олимпиады. А постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью Al-Jazeera осторожно предположила, что Россия, "возможно, так и не нападет на Украину".

О том, кто и когда предсказывал "российское вторжение", в инфографике "РГ".