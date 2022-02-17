Новости

Рогозин предложил Европе запускать пилотируемые "Союзы" из французской Гвианы 10:53
Установлены имена княгинь XVI века, погребенных в Вознесенском соборе 10:49
В Москве парковка 23 февраля будет бесплатной 10:31
Минстрой: Регионам необходимо снижать задолженность за коммунальные услуги 10:29
Дан старт второй "волне" отбора кампусов мирового уровня 10:28
Два новых участка будущего "Парка Яуза" обустроят в Москве в 2022 году 09:46
Из Крыма после военных учений ушли 10 колонн с техникой 09:45
Расселение аварийного жилья должно стать самоокупаемым 09:44
Российская короткометражка "Трэп" получила награду Берлинале 09:44
В Госдепе заявили, что США не называли точных дат "российского вторжения" 09:41
Милиция ЛНР сообщила об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе 09:40
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы 09:38
На учениях "Союзная решимость" отрабатывается прикрытие войск с воздуха 09:30
В Подмосковье задержали преступника за два разбойных нападения на женщин 09:14
Лесные инвестиции превысили 700 млрд рублей 09:00
Врач Белоглазова рассказала, чем опасно курение при ОРВИ 08:37
Глава МИД Франции Ле Дриан: Норм безопасности в Европе больше нет 08:27
Корабли Каспийской флотилии с "Калибрами" вышли в море на учения 07:59
Минздрав: Серьезных побочных эффектов от "Спутника М" нет 07:52
Эксперт Ногайлиева объяснила, как пенсионеры могут списать свои долги 07:26
Украинские военные открыли огонь по четырем населенным пунктам ЛНР 07:18
Глава Росприроднадзора: В Красноярском крае самый грязный воздух в РФ 06:57
Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде состоится на день раньше 06:45
Недоигранный из-за коронавируса МЧМ пройдет в августе, результаты матчей аннулированы 06:15
Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину 06:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 09:41
Рубрика: В мире

В Госдепе заявили, что США не называли точных дат "российского вторжения"

Текст: Надежда Ермолаева

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты никогда не называли точных дат эскалации ситуации вокруг Украины.

Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину

"Не думаю, чтобы вы слышали от нас указание точного дня вторжения", - сказал Прайс. По словам представителя Госдепа, то, что "вторжение" пока не состоялось, не означает ложность данных американской разведки. Он убежден, что эскалация ситуации на российско-украинской границе может начаться в любое время.

В последние недели западные СМИ активно сообщают о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину. Буквально несколько дней назад британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки сообщили о том, что Россия "начнет вторжение" 16 февраля в 3 ночи. Американская разведка не стала опровергать эти данные. А утром 16-го Sun без извинений просто отредактировала свою статью, убрав упоминания о точном времени. Отметим, что статью Sun подхватили и распространили все западные СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вчера заявила о том, что Москва ждет извинений от главы МИД Великобритании Лиз Трасс за ее слова о вторжении. Захарова подчеркнула, что Россия не собирается ни на кого нападать.

"Глава британского МИДа обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, перед народом Украины и народом Британии", - сказала Захарова. Российский дипломат также отметила, что Трасс следует извиниться перед теми средствами массовой информации, которые посчитали, что ее заявления - правда.

The Mirror признала, что "вторжение" России на Украину не состоялось

Захарова назвала абсурдными слова Трасс о готовящемся нападении на Украину и обвинила главу британского МИДа в использовании "тактики вброса в информационное пространство антироссийских фейков, которые выдержаны в стиле "хайли лайкли".

Тему вторжения вчера поддержала эстонская разведка. В своем докладе эстонские спецслужбы написали, что "вторжение" будет в конце февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что характер течения истерии западных газет о якобы вторжении показывает, что до кульминации еще далеко. Песков считает, что "ремиссия наступит не сразу, и России нужно набраться терпения".

В мире США

Главное сегодня

Милиция ЛНР сообщила об обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе
Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ
Пушков сравнил фейк о "вторжении" России с "пробиркой Пауэлла"
Глава МИД Франции Ле Дриан: Норм безопасности в Европе больше нет
Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине
Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?