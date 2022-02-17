В Госдепе заявили, что США не называли точных дат "российского вторжения"

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты никогда не называли точных дат эскалации ситуации вокруг Украины.

"Не думаю, чтобы вы слышали от нас указание точного дня вторжения", - сказал Прайс. По словам представителя Госдепа, то, что "вторжение" пока не состоялось, не означает ложность данных американской разведки. Он убежден, что эскалация ситуации на российско-украинской границе может начаться в любое время.

В последние недели западные СМИ активно сообщают о том, что Россия якобы готовит нападение на Украину. Буквально несколько дней назад британские издания The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки сообщили о том, что Россия "начнет вторжение" 16 февраля в 3 ночи. Американская разведка не стала опровергать эти данные. А утром 16-го Sun без извинений просто отредактировала свою статью, убрав упоминания о точном времени. Отметим, что статью Sun подхватили и распространили все западные СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вчера заявила о том, что Москва ждет извинений от главы МИД Великобритании Лиз Трасс за ее слова о вторжении. Захарова подчеркнула, что Россия не собирается ни на кого нападать.

"Глава британского МИДа обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, перед народом Украины и народом Британии", - сказала Захарова. Российский дипломат также отметила, что Трасс следует извиниться перед теми средствами массовой информации, которые посчитали, что ее заявления - правда.

Захарова назвала абсурдными слова Трасс о готовящемся нападении на Украину и обвинила главу британского МИДа в использовании "тактики вброса в информационное пространство антироссийских фейков, которые выдержаны в стиле "хайли лайкли".

Тему вторжения вчера поддержала эстонская разведка. В своем докладе эстонские спецслужбы написали, что "вторжение" будет в конце февраля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что характер течения истерии западных газет о якобы вторжении показывает, что до кульминации еще далеко. Песков считает, что "ремиссия наступит не сразу, и России нужно набраться терпения".