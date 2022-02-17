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Опубликован первый кадр из аниме по "Властелину колец"

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    17.02.2022, 18:07
Текст:   Дмитрий Николаев

Появился первый концепт-арт грядущего аниме "Властелин колец: Война Рохиррим". Его представило публике издание Variety.

Лента, чей релиз назначен на 12 апреля 2024 года, расскажет об одном из величайших королей Рохана и о том, как появилась легендарная Хельмова Падь, у стен которой развернулось грандиозное сражение, описанное в трилогии Джона Р.Р. Толкина.

Известно, что действие аниме разворачивается за два столетия до событий "Хоббита" и "Властелина колец". В режиссерском кресле - создатель культового аниме "Призрак в доспехах" Кэндзи Камияма (не путать с голливудской поделкой со Скарлетт Йоханссон).

Ранее сообщалось, что трейлер другого проекта по книгам Толкина - сериала Amazon "Властелин колец: Кольца власти" -  установил рекорд Супербоула по просмотрам, одновременно вызвав шквал негодования фанатов писателя.

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