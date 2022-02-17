Опубликован первый кадр из аниме по "Властелину колец"

Появился первый концепт-арт грядущего аниме "Властелин колец: Война Рохиррим". Его представило публике издание Variety.

A new #LordOfTheRings original anime feature titled “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” is set for release in April 2024.



Variety can exclusively reveal the first look at the film’s concept art: https://t.co/1XzjXccQ2U pic.twitter.com/wHuBGVytwq — Variety (@Variety) February 14, 2022

Лента, чей релиз назначен на 12 апреля 2024 года, расскажет об одном из величайших королей Рохана и о том, как появилась легендарная Хельмова Падь, у стен которой развернулось грандиозное сражение, описанное в трилогии Джона Р.Р. Толкина.

Известно, что действие аниме разворачивается за два столетия до событий "Хоббита" и "Властелина колец". В режиссерском кресле - создатель культового аниме "Призрак в доспехах" Кэндзи Камияма (не путать с голливудской поделкой со Скарлетт Йоханссон).

Ранее сообщалось, что трейлер другого проекта по книгам Толкина - сериала Amazon "Властелин колец: Кольца власти" - установил рекорд Супербоула по просмотрам, одновременно вызвав шквал негодования фанатов писателя.