У анимационного приквела "Властелина колец" появилась дата премьеры

У еще одного приквела "Властелина колец", на этот раз - анимационного, появилась дата премьеры. Как передает Variety, аниме-сериал New Line Cinema и Warner Bros. Animation "Война Рохиррим" (Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) выйдет на экраны 12 апреля 2024 года.

Напомним: действие "Войны" развернется более чем за два века до событий "Властелина колец" и "Хоббита", сосредоточившись на деяниях короля Хелма Хаммерхэда. Ну и, соответственно, Хельмова Падь явится нам во всех красках.

Занимаются проектом люди, сделавшие "Черный лотос" - недавнее аниме во вселенной "Бегущего по лезвию" - и один из сегментов мира "Призрака в доспехах", а также сценарист эпиков Питера Джексона Филиппа Бойенс - с позиции продюсера.

Плюс в команде работавшие с Джексоном многократный лауреат "Оскара", художник по костюмам Ричард Тейлор и иллюстратор Толкина Джон Хау.

