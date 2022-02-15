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У анимационного приквела "Властелина колец" появилась дата премьеры

Новости
    15.02.2022, 10:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

У еще одного приквела "Властелина колец", на этот раз - анимационного, появилась дата премьеры. Как передает Variety, аниме-сериал New Line Cinema и Warner Bros. Animation "Война Рохиррим" (Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) выйдет на экраны 12 апреля 2024 года.

Напомним: действие "Войны" развернется более чем за два века до событий "Властелина колец" и "Хоббита", сосредоточившись на деяниях короля Хелма Хаммерхэда. Ну и, соответственно, Хельмова Падь явится нам во всех красках.

Занимаются проектом люди, сделавшие "Черный лотос" - недавнее аниме во вселенной "Бегущего по лезвию" - и один из сегментов мира "Призрака в доспехах", а также сценарист эпиков Питера Джексона Филиппа Бойенс - с позиции продюсера.

Плюс в команде работавшие с Джексоном многократный лауреат "Оскара", художник по костюмам Ричард Тейлор и иллюстратор Толкина Джон Хау.

Ранее был опубликован первый трейлер сериала Amazon по "Властелину колец", вызвавший недовольство фанатов.

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