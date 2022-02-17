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17.02.2022 15:06
Рубрика: Власть

Песков: Глава МИД Франции исказил слова Путина

Текст: Кира Латухина
На переговорах с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Москве президент России Владимир Путин разъяснил, что законопроекта по признанию самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик нет, а есть инициатива. Об этом сообщил, комментируя по просьбе журналистов заявления главы МИД Франции, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом практика раскрытия содержания переговоров не правильная, в Кремле так не делают, заметил он. Тем более что в данном случае были искажены нюансы.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Напомним, Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Путин якобы сказал, что не может принимать в расчет эту инициативу депутатов. "Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте, и было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива. Что никакого законопроекта на этот счет не существует", - пояснил Песков.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Это такие рассуждения на свободную тему, что называется. Причем которые не помогают, а скорее вредят. Мы с большим уважением относимся к господину министру иностранных дел Франции, к его усилиям в плане урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, к его усилиям по развитию российско-французских отношений, но в данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств - Путина и Макрона", - заметил пресс-секретарь президента РФ.

"Это не в наших правилах, - продолжил он. - Мы этого никогда не делаем и не считаем это правильным, ибо это в следующий раз помешает лидерам доверительно говорить друг с другом, если они не будут уверены, что все сказанное не будет растиражировано через несколько дней в СМИ". "Это ограничивает их маневр в обсуждении весьма и весьма чувствительных и сложных тем. Мы никогда содержание таких переговоров не раскрываем", - подчеркнул Песков.

"Нюансы искажены в заявлении господина министра, а в такой чувствительной ответственной ситуации, как сегодня, это чрезвычайно и чрезвычайно вредно", - отметил пресс-секретарь российского лидера, но все же привел цитаты из стенограммы беседы глав государств. "Это нарушает практику. Но я просто вам зачитаю дословно, что там было, чтобы впоследствии мы понимали, как важно не искажать информацию", - аргументировал он.

"Этот законопроект в Госдуме. Что ты хочешь делать с этим законопроектом? Можно ли это поставить на паузу?" - спросил Макрон. "У нас нет законопроекта. Никакого законопроекта нет. Есть инициатива...", - ответил Путин. На вопрос, правда ли, что президент России не говорил, что не примет ее в расчет, Песков ответил, что конечно - разговор шел о законопроекте, но было разъяснено, что это инициатива. "Вроде бы то же, но все по-другому", - заключил он.

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