Песков: Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Президент РФ принял к сведению позицию Госдумы относительно признания республик Донбасса, но пока не ответил депутатам, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он принял к сведению, а дальше все будет зависеть от решения президента", - сказал он на брифинге в четверг.

Напомним, во вторник Госдума приняла обращение к президенту РФ с просьбой о признании ЛНР и ДНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Депутаты считают такой шаг обоснованным и морально оправданным, тем более что за истекшие годы в республиках построены демократические органы власти со всеми атрибутами легитимности.