Посольство России на Украине опровергло сообщения о пожаре

Посольство РФ в Киеве опровергло информацию о пожаре в здании, которая появилась сегодня в социальных сетях.

"Идет работа в штатном режиме. Ничего экстраординарного у нас не происходит" - сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Денис Голенко.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвал фейком появившуюся в издании Politico очередную дату якобы "вторжения" России на Украину (после 20 февраля). Москва надеется, что западные СМИ впредь будут ответственно относиться к публикуемой информации, Россия же не планирует требовать от них извинений за фейки о "вторжении" на Украину, заявил также он.