Путин рассказал премьеру Японии о переговорах России с США и НАТО и обсудил Украину

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида провели в четверг, 17 февраля, телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, беседа прошла по инициативе японской стороны.

"В связи с проявленным премьер-министром Японии интересом президент России обстоятельно информировал о проводимой работе с США и их союзниками по НАТО по продвижению инициативы о выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности", - говорится сообщении.

Президент также подробно рассказал об истоках и причинах внутриукраинского конфликта. В ходе разговора были изложены принципиальные российские подходы к его урегулированию в соответствии с Минским комплексом мер и решениями, принятыми в "нормандском формате". Также Путин и Кисида обсудили вопросы российско-японских отношений.

"Подтверждена обоюдная заинтересованность в их конструктивном развитии на базе имеющихся договоренностей, в том числе в торгово-экономической сфере", - говорится на сайте Кремля.