Москву завалит мокрым снегом

В предстоящие выходные столичный регион завалит мокрым снегом. При этом температура окажется на 7-8 градусов выше нормы, заявил агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Осадки ожидаются и в субботу, и в воскресенье. При этом ни днем, ни ночью температура не будет опускаться до минусовых отметок. В среднем термометры покажут от 0 до 4 градусов, что значительно выше привычных показателей середины февраля.

Такая погода приведет к уменьшению снежного покрова, но при этом его плотность увеличится.

Ранее сообщалось о приближении мощного циклона "Иления": он будет сопровождаться штормовым ветром. Коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.