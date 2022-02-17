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17.02.2022 15:41
Рубрика: Происшествия

Суд отказался отправить в СИЗО видеоблогера Эдварда Била

Текст: Иван Петров
Популярный видеоблогер Эдуард Биль (в интернете известен под псевдонимом Эдвард Бил) останется на свободе. Правда, на него по-прежнему будет наложен ряд ограничений. Такое решение в четверг принял Пресненский районный суд Москвы. Таким образом, суд отказался удовлетворить представление уголовно-исполнительной инспекции, чьи сотрудники настаивали на изменении меры пресечения Билу на заключение под стражу. В настоящее время блогер находится на свободе, но в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным следствия, 1 апреля 2021 года Бил, управляя технически исправным автомобилем Audi RS6 Avant, двигался по Садовому кольцу со скоростью 115 км/ч, тем самым значительно превысив установленный скоростной режим на данном участке дороги. В итоге лихач выехал на встречную полосу движения на Новинском бульваре и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП женщина-водитель иномарки получила серьезные травмы.

В июле прошлого года Пресненский суд Москвы назначил Билу два года ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года. Прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. В сентябре Мосгорсуд оставил приговор в силе. Тогда прокуратура подала кассацию. Второй кассационный суд в середине декабря отменил приговор блогеру и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Недавно прокурор Москвы Денис Попов в интервью "РГ" сообщил, что гособвинение будет добиваться "справедливого наказания за содеянное" для Била. Прокурор напомнил, что блогер, имея несколько миллионов подписчиков, "почти всегда вел трансляции непосредственно за рулем автомобиля".

Потерпевшие требуют реального срока для блогера Эдварда Била
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