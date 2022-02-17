Суд отказался отправить в СИЗО видеоблогера Эдварда Била

Популярный видеоблогер Эдуард Биль (в интернете известен под псевдонимом Эдвард Бил) останется на свободе. Правда, на него по-прежнему будет наложен ряд ограничений. Такое решение в четверг принял Пресненский районный суд Москвы. Таким образом, суд отказался удовлетворить представление уголовно-исполнительной инспекции, чьи сотрудники настаивали на изменении меры пресечения Билу на заключение под стражу. В настоящее время блогер находится на свободе, но в отношении него избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным следствия, 1 апреля 2021 года Бил, управляя технически исправным автомобилем Audi RS6 Avant, двигался по Садовому кольцу со скоростью 115 км/ч, тем самым значительно превысив установленный скоростной режим на данном участке дороги. В итоге лихач выехал на встречную полосу движения на Новинском бульваре и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. В результате ДТП женщина-водитель иномарки получила серьезные травмы.

В июле прошлого года Пресненский суд Москвы назначил Билу два года ограничения свободы и лишил его водительских прав на три года. Прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. В сентябре Мосгорсуд оставил приговор в силе. Тогда прокуратура подала кассацию. Второй кассационный суд в середине декабря отменил приговор блогеру и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Недавно прокурор Москвы Денис Попов в интервью "РГ" сообщил, что гособвинение будет добиваться "справедливого наказания за содеянное" для Била. Прокурор напомнил, что блогер, имея несколько миллионов подписчиков, "почти всегда вел трансляции непосредственно за рулем автомобиля".