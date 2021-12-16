Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу и направил дело на новое рассмотрение в Пресненский суд в новом составе суда.

Напомним, блогер совершил ДТП на Смоленской площади. Перед въездом в тоннель его машину выкинуло на встречную полосу, где она протаранила два автомобиля. Тяжкие повреждения получила женщина за рулем одной из протараненных машин. Эдвард Бил, в миру Эдуард Биль, вину свою признал, ущерб возместил, принес извинения. Женщина даже подала ходатайство о прекращении уголовного преследования блогера по примирению сторон. Однако, ни следствие, ни суды этому ходатайству дороги не дали. В итоге Пресненский суд назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав сроком на три года. Хотя, как не раз указывал Верховный суд, при исполнении всех требований закона для примирения сторон, суд не может в нем отказывать.

Но самое интересное, что, несмотря на возможность примирения, прокуратура сочла приговор блогеру слишком мягким и потребовала пересмотра дела. Второй кассационный суд частично удовлетворил требования прокуратуры. Дело направленно на пересмотр. Билу снова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Чем руководствовался Второй кассационный суд - пока неизвестно. Решение будет опубликовано позднее.