В Москву пришел мощный циклон "Иления"

Поздним вечером в четверг в столичный регион пришел мощный циклон "Иления", который принес штормовой ветер и сильный дождь.

Ненастье началось уже в целом ряде столичных районов. Как уточняет Telegram-канал департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности, разгул стихии ожидается в промежутке с 2 часов ночи до 10.00 18 февраля.

Скорость ветра усилится с 4-5 до 15-20 метров в секунду. Шторм будет сопровождаться мокрым снегом и дождем. Ранее власти Москвы перевели весь коммунальный комплекс в усиленный режим.