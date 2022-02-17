Во Владивостоке на главу автопредприятия завели дело о взятке

Прокуратура Приморского края признала законным возбуждение уголовного дела в отношении директора Владивостокского производственного объединения пассажирского автотранспорта №1 по статье о получении взятки в крупном размере, сообщается на сайте прокуратуры.

Как полагает следствие, в октябре прошлого года фигурант получил от индивидуального предпринимателя 200 тысяч рублей за аренду гаражных боксов. При этом помещения являются муниципальной собственностью, и услуги были оказаны без заключения договора.

Надзорное ведомство контролирует ход и результаты следствия.

Напомним, что ранее на работу и руководство ВПОПАТ-1 поступали жалобы. В частности, сообщалось о переработках водителей и задержке зарплаты. Служебную проверку проводила мэрия. Ее материалы переданы следственным органам.