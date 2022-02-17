Почти полгода действует в России гаражная амнистия. Однако, по данным Росреестра, автовладельцы в семи регионах не оформили ни одного "дома" для своих автомобилей. В других регионах за первые четыре месяца жители легализовали 10 тысяч гаражей и участков под ними. Не так уж и много. Корреспонденты "РГ" проверили, как в регионах идет гаражная амнистия. Узнали, какие возникают проблемы и как их пытаются решить.

В саранском кооперативе "Талисман" около 300 гаражей, из них 200 до сих пор не являются собственностью хозяев. Фото: Николай Гагарин

За землю не платят

Охотнее всего возможностью регистрации гаражей пользовались жители Татарстана, Мордовии. В лидерах также Омская область.

Одним из первых воспользовался гаражной амнистией в Татарстане 72-летний Павел Арбеев. Гараж он построил еще в 1972 году, в 2018-м зарегистрировал. А вот с участком оказалось сложнее. Ведь раньше оформить его в собственность можно было после выкупа земли, причем по кадастровой стоимости. А это немалые деньги.

Гаражная амнистия помогла Павлу Григорьевичу не только сэкономить семейный бюджет, но и без волокиты стать владельцем участка. И таких примеров в Татарстане хватает. В упрощенном порядке уже оформлено 237 земельных участков и 55 гаражей. "Судя по количеству поступающих документов, интерес к гаражной амнистии только растет", - признается руководитель Управления Росреестра по Татарстану Азат Зяббаров.

Быстро и без хлопот

Поначалу, когда федеральный закон только вступил в силу, многие пребывали в растерянности. Не знали, как получить эту услугу, какие документы нужны. Было неясно, какие виды гаражей попадают под амнистию и можно ли оформить по ней боксы в многоуровневых гаражных комплексах.

Сейчас, говорят в Управлении Росреестра по Татарстану, такого уже нет. Удалось избежать и недопонимания со стороны органов местного самоуправления, от оперативности которых во многом зависит, насколько быстро человек сможет стать собственником гаража и участка под ним. "Мы обсуждали это с представителями органов власти задолго до начала амнистии, - объясняет Азат Зяббаров. - И сейчас по документам, которые муниципальные органы отправляют нам в электронном виде, решения принимаются мгновенно".

Как быстро и без хлопот оформить гараж или участок под ним, показывает и опыт Мордовии, которая тоже в числе лидеров. По данным регионального управления Росреестра, по новой упрощенной процедуре было оформлено 225 земельных участков и 16 гаражей. Амнистия распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года - то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Алгоритм в республике уже отработан: сначала владелец подает заявление в местную администрацию, к нему нужно приложить любой документ, подтверждающий факт владения гаражом. Это может быть полученное ранее решение о распределении гаража, документы технической инвентаризации, договор о подключении объекта к инженерно-техническим сетям.

Разорвали замкнутый круг

Важно, что процедура оформления не потребует больших затрат. Но в случае если строение не находилось на кадастровом учете, потребуется технический план. Для его составления придется обратиться к кадастровому инженеру. "Первая стадия - кадастровый учет земельного участка, - уточнили в управлении Росреестра по Мордовии. - Следующий этап - государственная регистрация права собственности на участок и гараж".

Как признаются автомобилисты, новый механизм сильно упрощает процедуру регистрации. "Раньше гараж нельзя было зарегистрировать, если у владельца не было документов на землю. И наоборот - оформить участок можно, если узаконен объект недвижимости, расположенный на ней. Получался замкнутый круг. Теперь такой проблемы нет", - рассказал "РГ" председатель саранского гаражного кооператива "Талисман" Виталий Микаев.

Многие гаражи возводились еще в советские годы, однако возможность стать их полноправными владельцами появилась только сейчас. Фото: Николай Гагарин

Оформил - и продал

Активно гаражной амнистией пользуются и жители Омской области. В регионе у 961 объекта было изменено название в Едином госреестре недвижимости со здания на гараж. Еще 10 гаражей были "амнистированы" и поставлены на учет впервые. К оформлению документов омичей подстегнула борьба мэрии с нелегальными строениями. С начала 2021 года на территории Омска снесли три сотни незаконно расположенных гаражей. При этом горожане не только лишились места для автомобиля, но и не получили никаких компенсаций. Владельцам демонтированных объектов, наоборот, выписали внушительные счета за снос и услуги эвакуатора.

Страх потерять имущество и вынудил многих автомобилистов поставить гараж на государственно-кадастровый учет. А еще омичи поняли, что после оформления строения его можно выгодно продать. Правда, чтобы узаконить гараж, придется оплатить около 10 тысяч рублей за услуги кадастрового инженера. Но зато капитальный кирпичный гараж на рынке оценивается в 250-300 тысяч рублей.

Отказники

Среди тех регионов, где еще никто не оформил гараж по амнистии, Дагестан и Сахалин. Почему? Ведь желающих воспользоваться федеральным законом на том же Сахалине хватает. В администрацию Южно-Сахалинска каждый день приходят и звонят люди. Но в два счета стать владельцем участка не получается. "Отказы происходят потому, что на те территории, где находятся гаражно-строительные кооперативы, разработаны проекты межевания. А чтобы образовать земельный участок под гаражным боксом, необходимо внести корректировку в действующий проект либо создать новый", - объясняет замдиректора департамента землепользования города Южно-Сахалинска Наталья Фуфлыгина. Но это оказалось не так-то просто. В проектах межевания просто не учитывается такая возможность.

Теперь южносахалинцам приходится писать заявления в департамент архитектуры и градостроительства. И просить учесть их желание оформить земельный участок при корректировке либо разработке нового проекта межевания. У Дагестана совсем иная история: в региональном управлении Росреестра "РГ" пояснили, что подтверждающим право собственности на гараж может быть любой документ, выданный до 2005 года. Но есть свои тонкости.

Как пояснили в Росреестре республики, с этим документом вы должны обратиться в администрацию муниципального образования, на территории которого расположен гараж. Там издается постановление о предварительном согласовании земельного участка для предоставления его в собственность. Далее готовится кадастровый план, и уже с этим пакетом Росреестр регистрирует право собственности. И уже после регистрации владелец вновь обращается в администрацию муниципального образования и получает постановление о предоставлении участка по гаражной амнистии.

Отсутствие у многих документов на гаражи и сложная, по мнению автовладельцев, бюрократическая процедура переоформления в собственность стали причиной того, что дагестанцы не воспользовались гаражной амнистией. Особенно это касается Махачкалы, где гаражи получали фактически без оформления документов.

Охотнее всего возможностью регистрации гаражей пользовались жители Татарстана, Мордовии. В лидерах также Омская область

После 2013 года, когда многолетний мэр Саид Амиров получил пожизненный срок, градоначальники сменялись регулярно, некоторые также были осуждены. Новое руководство города, желая вернуть захваченные, по их мнению, участки в муниципальную собственность, начало через суды аннулировать постановления предыдущих мэров. "В такой чехарде люди перестали доверять документам, выданным местными органами власти. И поэтому пока пережидают", - объяснил юрист Абдул Магомедов.