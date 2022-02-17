В крымском зоопарке детеныша альпаки назвали Стоп Коронавирус

В зверинце Бахчисарайского парка миниатюр родившегося в начале января детеныша альпаки за необычную окраску морды назвали Стоп Коронавирус. Об этом сообщил директор парка Виктор Жиленко.

Как только новый питомец появился на свет, работники зоопарка сразу заметили - на морду малыша словно надета защитная маска черного цвета. "Имя выбрали соответственно духу времени, - объяснил Жиленко. - Поступило множество комментариев и сообщений, даже от целых трудовых коллективов. Но один из посетителей Бахчисарайского парка миниатюр предложил назвать альпаку Стоп Коронавирус за "маску" на мордочке. Всех утомила жизнь в условиях пандемии, и я хочу верить, что в этом году она замедлит свой бег или вообще исчезнет из нашей жизни".

Пользователи соцсетей уже в шутку предлагают упростить имя животного - и коротко называть альпаку Стопкой.

Альпака родилась в ночь с 6 на 7 января. Его мать - бурая Чернуха, а отец по окрасу соответствует своему имени Белый. Сейчас Стоп Коронавирус успешно осваивается в вольере и очень любопытен. Но посетители его, к сожалению, пока увидеть не могут: напомним, что зона зверинца Бахчисарайского парка миниатюр сейчас временно закрыта в связи с реконструкцией, необходимой для получения лицензии.