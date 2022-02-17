Роберту Паттинсону запретили шептать на съемках Бэтмена

Актеру Роберту Паттинсону, исполнившему главную роль в грядущей картине Мэтта Ривза "Бэтмен", не позволили экспериментировать с голосом своего персонажа во время съемок. Об этом он рассказал в интервью суперзвезде американского телевидения Джимми Киммелу.

Паттинсон пытался экспериментировать с манерой речи и тембром и почему-то решил остановиться на томном шепоте. Несколько недель съемочная группа терпела, но в итоге режиссер пресек вольности своего главного актера. К этому времени уже и самому Паттинсону стало понятно, сколь нелепо он звучит со стороны.

Нам стоит быть благодарными Ривзу не только за то, что новый Бэтмен не будет нежно шептать злодеям на ушко свои угрозы, но и за сохранение аутентичного костюма. Новатор-Паттинсон предлагал нарядить Темного рыцаря в стиле гранж, чтобы он напоминал зрителям о солисте Nirvana Курте Кобейне.

Ранее Паттинсон заявил, что хотел бы сразиться в сиквеле с "Судом Сов".

"Бэтмен" выходит на экраны в России 2 марта.