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Роберту Паттинсону запретили шептать на съемках Бэтмена

Новости
    17.02.2022, 12:52
Текст:   Дмитрий Николаев

Актеру Роберту Паттинсону, исполнившему главную роль в грядущей картине Мэтта Ривза "Бэтмен", не позволили экспериментировать с голосом своего персонажа во время съемок. Об этом он рассказал в интервью суперзвезде американского телевидения Джимми Киммелу.

Паттинсон пытался экспериментировать с манерой речи и тембром и почему-то решил остановиться на томном шепоте. Несколько недель съемочная группа терпела, но в итоге режиссер пресек вольности своего главного актера. К этому времени уже и самому Паттинсону стало понятно, сколь нелепо он звучит со стороны.

Фото: youtube.com/ PlayStation
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Нам стоит быть благодарными Ривзу не только за то, что новый Бэтмен не будет нежно шептать злодеям на ушко свои угрозы, но и за сохранение аутентичного костюма. Новатор-Паттинсон предлагал нарядить Темного рыцаря в стиле гранж, чтобы он напоминал зрителям о солисте Nirvana Курте Кобейне.

Ранее Паттинсон заявил, что хотел бы сразиться в сиквеле с "Судом Сов".

"Бэтмен" выходит на экраны в России 2 марта.

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