Новый "Бэтмен" выйдет в российском прокате на день раньше мирового

Российские зрители смогут посмотреть нового "Бэтмена" на день раньше мировой премьеры. В отечественном прокате фильм Мэтта Ривза появится 2 марта, тогда как в большинстве стран кинотеатры выпустят его 3 марта.

Эту новость сообщает в своем Twitter-аккаунте студия Warner Bros. Russia.

Новость, которая вас обрадует: БЭТМЕН выйдет в России на день раньше — 2 марта!



🔥🔥🔥#Бэтмен pic.twitter.com/CKkn7GKqlG — Warner Bros. Russia (@WarnerBrosRu) February 1, 2022

Напомним, в главной роли в предстоящем фильма снялся Роберт Паттинсон, он сыграл Брюса Уэйна, при этом режиссер решил отказаться от истории становления его супергероем. По словам Мэтта Ривза, это зрители видели уже много раз.

В картине также появятся Зои Кравиц (Женщина-кошка), Коллин Фаррелл (Пингвин), Пол Дано (Загадочник) и другие.

Хронометраж фильма составит 2 часа 55 минут, что сделает его самым длинным проектом франшизы DC.

Накануне в Сети появились новые мрачные постеры с Бэтменом и его антагонистом Загадочником, который, судя по трейлеру, будет оставлять герою тайные послания.