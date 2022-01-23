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Опубликован новый отрывок из "Бэтмена" Мэтта Ривза

Новости
    23.01.2022, 20:00
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился новый отрывок из "Бэтмена" Мэтта Ривза.

В видео, которое длится две минуты двадцать секунд, мы видим похороны мэра Готэма Дона Митчелла-младшего, ставшего жертвой злодея Загадочника. На них присутствует и Брюс Уэйн в исполнении Роберта Паттинсона. Церемонию прерывает влетающий в толпу джип, из которого выходит окружной прокурор Джил Колсон с заклеенным скотчем ртом и привязанной к груди бомбой.

Ранее стало известно, что "Бэтмен" получил рейтинг PG-13 и станет самым длинным фильмом Расширенной вселенной DC.

Выход кинокомикса намечен на 3 марта, цифровая премьера - на 19 апреля.

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