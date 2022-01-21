"Бэтмен" Мэтта Ривза станет самым длинным фильмом франшизы

Стала известна продолжительность фильма "Бэтмен" - 2 часа 55 минут вместе с титрами. Теперь официально это самый длинная картина во франшизе - фильм "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" был на 10 минут короче.

Информация о хронометраже фильма несколько дней назад появилась на портале IMDb, а сейчас её подтвердил источник THR в Warner Bros. - с уточнением, что титры занимают 8 минут. Издание сравнивает хронометраж с продолжительностью "Лиги справедливости", режиссерская версия которой длится 4 часа и 2 минуты, уточняя, что она не была показана в кинотеатрах.

На минувшей неделе фильм получил рейтинг PG-13 (13+) из-за сцен насилия, ругательств и присутствия в кадре наркотиков.

Выход фильма запланирован на 3 марта, цифровой релиз на HBO - 46 дней спустя.