Стал известен хронометраж нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

На сайте IMDb появилась информация о том, сколько продлится новый фильм "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза. Опубликованный хронометраж составляет 2 часа 55 минут.

На прошлой неделе стало известно, что из-за сцен насилия, наличия в кадре наркотиков и ругательств фильм получил рейтинг PG-13 (13+). Между тем на IMDb у фильма в данный момент указана пометка 16+.

Сюжет фильма расскажет о знаменитом борце с преступностью Готэма, который на второй год своей "супергеройской работы" сталкивается с серийным убийцей Загадочником, а также раскрывает коррупцию, в которой замешана и его собственная семья.

В главной роли в фильме появится Роберт Паттинсон. Зои Кравиц сыграет Женщину-кошку, Колин Фаррелл - Пингвина, Пол Дано - Загадочника (кадры с ними публиковались ранее). В картине также появятся Питер Скарсгорд, Джеффри Райт и Энди Серкис.

Фильм должен выйти в кинотеатрах 3 марта, а спустя 46 дней состоится цифровой релиз картины на HBO.

Кстати, среди других сольных фильмов о супергероях DC "Бэтмен" может стать самым длинным. "Человек из стали" с Генри Кавиллом длился 2 часа 23 минуты, "Чудо-женщина" - 2 часа 21 минуту, "Аквамен" - 2 часа 23 минуты, "Темный рыцарь" - 2 часа 32 минуты, "Шазам!" - 2 часа 2 минуты.