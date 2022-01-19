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Появился новый русскоязычный трейлер "Бэтмена"

Новости
    19.01.2022, 17:01
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: youtube.com/ WB Russia Фото: youtube.com/ WB Russia
Фото: youtube.com/ WB Russia

В Сети опубликован свежий трейлер предстоящего фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном. Видео опубликовано на YouTube-канале WB Russia.

Из трейлера мы видим, что Бэтмен получает странные послания от серийного убийцы Загадочника, гоняет на Бэтмобиле по Готэму и заводит дружбу с Селиной Кайл (Женщиной-кошкой). Но самое главное - Брюсу Уэйну предстоит раскрыть тайну своей семьи и города, с которым они неразрывно связаны.

- Мы должны дать отпор. Больше некому, - заявляет Уэйну новая напарница и добавляет, что у нее имеется девять жизней. Роль Женщины-кошки сыграла Зои Кравиц.

В других ролях - Пол Дано, Колин Фаррел, Питер Скарсгорд. Режиссер - Мэтт Ривз.

Фильм выйдет в прокат 3 марта, а спустя 46 дней появится на HBO. Ранее стал известен хронометраж картины - "Бэтмен" продлится почти три часа.

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