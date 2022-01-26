Мэтт Ривз рассказал о сюжете своего "Бэтмена"

В новом "Бэтмене" не будет истории становления супергероя. Об этом в интервью Esquire рассказал режиссёр и сосценарист фильма Мэтт Ривз.

По его словам, он просто решил не тратить время на предысторию, которую "видели уже много раз". При этом постановщик подчеркнул, что гордится своей работой и считает свой фильм лучшей из возможных версий истории о Тёмном рыцаре.

Напомним, "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли станет самым длинным в линейке кинокомиксов DC, его хронометраж составит 2 часа 55 минут. Премьера в России - 3 марта.