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Мэтт Ривз рассказал о сюжете своего "Бэтмена"

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    26.01.2022, 17:39
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В новом "Бэтмене" не будет истории становления супергероя. Об этом в интервью Esquire рассказал режиссёр и сосценарист фильма Мэтт Ривз.

По его словам, он просто решил не тратить время на предысторию, которую "видели уже много раз". При этом постановщик подчеркнул, что гордится своей работой и считает свой фильм лучшей из возможных версий истории о Тёмном рыцаре.

Напомним, "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли станет самым длинным в линейке кинокомиксов DC, его хронометраж составит 2 часа 55 минут. Премьера в России - 3 марта.

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