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В сиквеле "Бэтмена" Роберт Паттинсон хотел бы сразиться с "Судом Сов"

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    15.02.2022, 11:32
Текст:   Анастасия Николаева

Актер Роберт Паттинсон рассказал, что в продолжении "Бэтмена" хотел бы видеть противником главного героя тайную организацию Готэма "Суд Сов", которая закулисно управляет городом. Эта сюжетная линия появилась в комиксах в 2011 году и переносит героя в темные закоулки города.

Члены общества носят совиные маски и нанимают убийц для своих темных дел. Это делает историю борца с преступностью по-настоящему мрачной, поделился актер мнением с изданием Den of Geek. Кроме того, в "виш-листе" исполнителя главной роли в грядущей картине есть Календарный человек. Он совершает убийства по праздникам и смахивает на Ганнибала Лектера, который насмехается над Темным рыцарем.

Новый "Бэтмен" выходит на экраны в России 2 марта. Фильм с рейтингом PG-13 будет идти почти три часа.

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