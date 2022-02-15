В сиквеле "Бэтмена" Роберт Паттинсон хотел бы сразиться с "Судом Сов"

Актер Роберт Паттинсон рассказал, что в продолжении "Бэтмена" хотел бы видеть противником главного героя тайную организацию Готэма "Суд Сов", которая закулисно управляет городом. Эта сюжетная линия появилась в комиксах в 2011 году и переносит героя в темные закоулки города.

Члены общества носят совиные маски и нанимают убийц для своих темных дел. Это делает историю борца с преступностью по-настоящему мрачной, поделился актер мнением с изданием Den of Geek. Кроме того, в "виш-листе" исполнителя главной роли в грядущей картине есть Календарный человек. Он совершает убийства по праздникам и смахивает на Ганнибала Лектера, который насмехается над Темным рыцарем.

Новый "Бэтмен" выходит на экраны в России 2 марта. Фильм с рейтингом PG-13 будет идти почти три часа.