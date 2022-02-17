Вслед за Сухоруковым из Театра имени Моссовета ушел Домогаров

Популярный российский актер Александр Домогаров ушел из Театра имени Моссовета. Который ранее - в прошлом сезоне - со скандалом покинул Виктор Сухоруков. Решение Домогаров принял в среду вечером после разговора с дирекцией учреждения культуры, передает MK.RU.

В начале этого сезона актер взял полугодовой отпуск без сохранения заработной платы, на сцену он должен был вернуться в конце апреля. Но планы изменились. Причина - конфликт между ведущим артистом и новым художественным руководителем "Моссовета" Евгением Марчелли. Итог - разрыв отношения с театром, где Домогаров служил 27 лет.

Как заверил артист, решение его - окончательное. "Меня ничего не удержит в театре, который Марчелли разрушает", - заявил Домогаров.

По словам Александра, заявление об уходе он подпишет 10 марта, когда придет на репетицию спектакля "Ричард III", в котором он в последний раз должен будет сыграть 15 марта.

Виктор Сухоруков же перед тем в свойственной ему эксцентричной манере признался, что причина его ухода из театра - проблемы с алкоголем.