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Вслед за Сухоруковым из Театра имени Моссовета ушел Домогаров

Новости
    17.02.2022, 11:26
Текст:   Олег Усков

Популярный российский актер Александр Домогаров ушел из Театра имени Моссовета. Который ранее - в прошлом сезоне - со скандалом покинул Виктор Сухоруков. Решение Домогаров принял в среду вечером после разговора с дирекцией учреждения культуры, передает MK.RU.

В начале этого сезона актер взял полугодовой отпуск без сохранения заработной платы, на сцену он должен был вернуться в конце апреля. Но планы изменились. Причина - конфликт между ведущим артистом и новым художественным руководителем "Моссовета" Евгением Марчелли. Итог - разрыв отношения с театром, где Домогаров служил 27 лет.

Как заверил артист, решение его - окончательное. "Меня ничего не удержит в театре, который Марчелли разрушает", - заявил Домогаров.

По словам Александра, заявление об уходе он подпишет 10 марта, когда придет на репетицию спектакля "Ричард III", в котором он в последний раз должен будет сыграть 15 марта.

Виктор Сухоруков же перед тем в свойственной ему эксцентричной манере признался, что причина его ухода из театра - проблемы с алкоголем.

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