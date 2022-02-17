WeChat: США определенно отстают от РФ в области гиперзвукового оружия

В Китае считают, что США отстают от России в области гиперзвукового оружия. А в качестве основного аргумента приводят испытания гиперзвукового комплекса "Кинжал" в Арктике.

В статье, опубликованной на платформе WeChat и переведенной порталом "ИноСМИ", военный обозреватель Шао Юнлин отмечает, что испытания проводились с целью проверки адаптивности истребителя МиГ-31К и ракеты "Кинжал" к арктическим условиям. В настоящее время комплексы развернуты в южной части страны, но после испытаний они могут появиться на Северном флоте и в Восточном военном округе.

WeChat пишет: "Кинжалы" не просто находятся на вооружении, Россия постоянно проводит их испытания и доработку. В сочетании с истребителем МиГ-31К эта ракета значительно повысит противокорабельные возможности российского Военно-морского флота.

Все это, по мнению китайского обозревателя, увеличивает разрыв между США и Россией в области исследований, разработок и применения гиперзвуковых ракет. И Соединенные Штаты обеспокоены этим. Здесь за последние два года запустили несколько проектов, но ни один так и не довели до ума.