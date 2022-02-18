Администрация США обеспокоена планами Зеленского уехать из страны

Администрация президента США Джо Байдена выражает сомнения относительно целесообразности поездки лидера Украины Владимира Зеленского в Мюнхен. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

Зеленский планирует покинуть Украину в субботу, 19 февраля. Он намерен выступить на Мюнхенской конференции по безопасности с темой "Украина и европейская безопасность". Кроме того, на полях мероприятия запланирована встреча украинского президента с вице-президентом США Камалой Харрис.

Поездка Зеленского в Мюнхен вызывает обеспокоенность в Белом доме на фоне резкой эскалации обстановки на востоке Украины. В частности, власти ДНР и ЛНР в любой момент ожидают начала наступления украинских войск, и приступили к эвакуации мирного населения из республик.

В Вашингтоне считают, что уезжать из Украины для Зеленского - "слишком рискованно", а "Россия может воспользоваться его отсутствием". В администрации украинского президента утверждают, что уже получили соответствующее сообщение из США, "тщательно отслеживают обстановку" и примут окончательно решение относительно поездки Зеленского в Мюнхен "в ближайшие часы".